Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan için Karabük Sevgi Pınarı Cami'nde cenaze töreni düzenleniyor
logo
Dünya

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD halkına "barış için birlik olma" çağrısında bulundu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Batı Yarımküre'de uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik Güney Mızrağı Operasyonu başlattığını duyurmasının ardından ABD halkını "barış için Venezuela ile birlik olmaya" çağırdı.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD halkına "barış için birlik olma" çağrısında bulundu Fotoğraf: Pedro Mattey/AA

Ankara

Maduro, Venezuela'nın başkenti Caracas'ta düzenlenen mitingde, ABD'nin Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle bölgedeki hareketliliğine ilişkin CNN'e demeç verdi.

ABD halkını "Amerika kıtasının barışı için Venezuela ile birlik olmaya" davet eden Maduro, "Amerika kıtasının barışı için birleşin. Artık sonsuz savaşlar olmasın. Artık haksız savaşlar olmasın. Artık Libya olmasın. Artık Afganistan olmasın." ifadelerini kullandı.

Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'a mesajı olup olmadığı sorusuna, "Evet barış, evet barış." yanıtını verdi.

Venezuela'yı "barışçıl şekilde yönetmeye odaklandığını" vurgulayan Maduro, ABD'yi başka bir uzun süreli çatışmaya girmemesi için uyardı.

Maduro, ayrıca ülkenin farklı bölgelerinden gelen gençlerin katıldığı mitingde gençlere seslenerek, ABD'den gelebilecek bir "işgal tehdidine" karşı hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda, Batı Yarımküre'de uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik Güney Mızrağı Operasyonu başlattıklarını duyurmuştu.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Hegseth, Güney Mızrak Ortak Görev Gücü ve Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM) liderliğinde yürütülecek operasyonun, ABD anakarasını korumayı, Batı Yarımküre'deki uyuşturucu teröristlerini etkisiz hale getirmeyi ve uyuşturucu kaynaklı ölümleri önlemeyi amaçladığını belirtmişti.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

