Dolar
42.33
Euro
49.12
Altın
4,084.94
ETH/USDT
3,209.80
BTC/USDT
96,011.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Meksika'da toplanan binlerce kişi hükümetin güvenlik politikasını protesto etti

Meksika'nın başkenti Meksiko'da, hükümetin güvenlik politikasını eleştiren ve kendilerini "Z Kuşağı" olarak adlandıran grubun çağrısıyla düzenlenen protesto sırasında çıkan olaylarda 20 kişi yaralandı.

Sinan Doğan  | 16.11.2025 - Güncelleme : 16.11.2025
Meksika'da toplanan binlerce kişi hükümetin güvenlik politikasını protesto etti Fotoğraf: Daniel Cardenas/AA

Bogota

Ulusal basındaki habere göre, binlerce gösterici Bağımsızlık Anıtı'nda toplanarak Ulusal Saray'a yürüdü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Polis, Ulusal Saray önündeki bariyerlere taş ve çekiçlerle saldıran gruba, göz yaşartıcı gaz ve yangın söndürücü gazlarla müdahale etti.

Olaylarda 20 kişi yaralanırken, çok sayıda protestocu gözaltına alındı.

Öğrenciler, çiftçiler, muhalefet partilerinden temsilciler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı protestoda, ülkede yıllardır süren şiddet ve organize suç kaynaklı güvensizlik eleştirildi.

Göstericiler ayrıca, Michoacan eyaletindeki Uruapan Belediye Başkanı Carlos Manzo'nun 1 Kasım 2025’te "Işık Festivali" sırasında silahlı saldırıda öldürülmesini de protesto etti.

Eylemciler, hükümet değişikliklerine rağmen güvenlik sorunlarının çözülmediğine dikkat çekerek, şiddet kurbanlarının "unutulmaması" çağrısında bulundu.

Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise "Z Kuşağı" protestolarının arkasında muhalefetin olduğunu savundu ve hareketi siyasi amaç taşıyan bir oluşum olarak tanımladı.

Şiddetle mücadelede ilerleme kaydettiklerini söyleyen Sheinbaum, protestoların manipüle edildiğini öne sürdü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İSKİ'den İstanbul'da musluklardan çamurlu su akmasına ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, Gazze'de elini taşın altına koymaya hazırdır
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da depremzede bir aileyi ziyaret etti
Beyoğlu'ndaki metro inşaatında iskele çökmesi sonucu yaşanan kazada 1 işçi öldü

Benzer haberler

Meksika'da toplanan binlerce kişi hükümetin güvenlik politikasını protesto etti

Meksika'da toplanan binlerce kişi hükümetin güvenlik politikasını protesto etti

Çin, fentanil öncülü kimyasalların Kuzey Amerika ülkelerine ihracatını kontrol altına alacak

Meksika'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Meksikalı sanatçı, "Lübnan ile ülkesinin dostluğunu", Beyrut duvarlarına resmetti

Meksikalı sanatçı, "Lübnan ile ülkesinin dostluğunu", Beyrut duvarlarına resmetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet