Dolar
32.24
Euro
35.07
Altın
2,362.45
ETH/USDT
3,846.30
BTC/USDT
70,930.00
BIST 100
10,426.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Tunç, Ankara’da “Türkiye Noterler Birliği 53. Olağan Kongresi”nde konuşuyor
logo
Dünya

Meksika, ABD'den sınır dışı edilen göçmenlerin kendi ülkelerine gönderilmesini istiyor

Meksika Devlet Başkanı Obrador, ABD'nin Meksikalı olmayan yasa dışı göçmenleri sınır dışı etme kararı alması durumunda, bu kişilerin doğrudan vatandaşı oldukları ülkelere gönderilmesini içeren bir anlaşma arayışında olduklarını dile getirdi.

Dilara Karataş  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
Meksika, ABD'den sınır dışı edilen göçmenlerin kendi ülkelerine gönderilmesini istiyor

Ankara

Meksika, ABD'den sınır dışı edilen yasa dışı göçmenlerin Meksika yerine vatandaşı oldukları ülkelere geri gönderilmesini sağlamaya çalışacaklarını bildirdi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, düzenlediği basın toplantısında, ABD'de, Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişine geçici olarak kapatan başkanlık kararnamesinin imzalanmasını değerlendirdi.

Obrador, ABD'nin Meksikalı olmayan yasa dışı göçmenleri sınır dışı etme kararı alması durumunda, bu kişilerin Meksika'ya değil de doğrudan vatandaşı oldukları ülkelere gönderilmesini içeren bir anlaşma arayışında olduklarını dile getirdi.

ABD'den sınır dışı edilen yasa dışı göçmenlerin Meksika'ya gönderilmesi konusunda herhangi bir sıkıntılarının olmadığını belirten Obrador, "Bu konuda bizim bir sorunumuz yok. Hepsine çok iyi davranıyoruz ama neden doğrudan gönderilmelerine ilişkin bir anlaşma olmasın?" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, 4 Haziran'da ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine geçici olarak kapatan başkanlık kararnamesini imzalayarak Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki en önemli tartışmalardan sınır güvenliği konusunda bugüne kadarki en dikkati çekici adımını atmıştı.

Kararnamede, günlük geçişin 2 bin 500 olan üst limitinin son aylarda aşılması nedeniyle yasa dışı sınır geçişlerinin derhal durdurulması ve sınır muhafızlarının yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmesi öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri alanındaki bazı kanunlar, Resmi Gazete'de yer aldı
Basın Kartı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Küçükçekmece'de çöken binadan kurtarılan 2 yaralı daha taburcu edildi
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 12 zanlı yakalandı
İstanbul'da haftanın dördüncü iş günü trafik yoğunluğu

Benzer haberler

ABD, İsrail'e verdiği koşulsuz destekle soykırıma iştirak suçunu işliyor

ABD, İsrail'e verdiği koşulsuz destekle soykırıma iştirak suçunu işliyor

Meksika, ABD'den sınır dışı edilen göçmenlerin kendi ülkelerine gönderilmesini istiyor

DSÖ, Meksika'da kuş gribinin bir alt türü olan A(H5N2) nedeniyle ilk ölümü doğruladı

ABD, İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimin artmasından "oldukça endişeli"

ABD, İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimin artmasından "oldukça endişeli"
Stanford Üniversitesinden Filistin destekçisi bir grup, rektörün ofisinin bulunduğu binaya girdi

Stanford Üniversitesinden Filistin destekçisi bir grup, rektörün ofisinin bulunduğu binaya girdi
NYT: Tel Aviv yönetimi, Gazze saldırılarında İsrail yanlısı içerikleri yaymak için sahte hesapları fonladı

NYT: Tel Aviv yönetimi, Gazze saldırılarında İsrail yanlısı içerikleri yaymak için sahte hesapları fonladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet