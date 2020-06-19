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Dünya

Mekke'de camilerin pazar günü ibadete açılması için hazırlık yapılıyor

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 ay önce kapatılan camilerin pazar günü ibadete açılması için hazırlık yapılıyor.

Sofya Hocabaşi,Muhammed Semiz   | 19.06.2020
Mekke'de camilerin pazar günü ibadete açılması için hazırlık yapılıyor

İstanbul

Suudi Arabistan merkezli Sabq gazetesinin haberinde, İslami İşler, Davet ve İrşat Bakanlığı Mekke şubesinin kentteki 1560 cami ve mescidi pazar günü sabah namazında ibadete açmak için hazırlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.

Haberde, camiler ibadete açıldığında saflar ve namaz kılanlar arasında boşluk bırakılması ve tek seferlik seccadelerin kullanılması gibi önleyici tedbirlerin alınacağı belirtildi.

Resmi kaynaklardan Mekke'de camilerin açılmasıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan, 31 Mayıs'ta 2 aylık aranın ardından Mekke hariç ülke genelindeki camilerin ibadete açıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre Kovid-19 vaka sayısının 145 bin 991 olduğu ülkede, virüs nedeniyle 1139 kişi hayatını kaybetti.

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