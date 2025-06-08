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Dünya

Hacılar, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de şeytan taşladı

Mübarek topraklarda hac görevini yerine getiren yüz binlerce hacı, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde şeytan taşlamaya devam etti.

Sabri Kesen  | 08.06.2025 - Güncelleme : 08.06.2025
Hacılar, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de şeytan taşladı Fotoğraf: Sabri Kesen/AA

Mekke

Kafileler halinde Cemerat'a giden hacılar, burada "küçük, orta ve büyük şeytan"a yedişer taş attı. Hacılar böylelikle 3 gün boyunca 49 taş şeytana atmış oldu.

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Şeytan taşlamadan sonra hacıların bir kısmı Kabe'ye giderek ziyaret tavafı yaparken bir kısmı istirahat etmek üzere otellerine döndü.

Hacılar, yarın sabah namazı saatine kadar şeytan taşlamaya devam edecek.

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