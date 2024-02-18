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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Malta Dışişleri Bakanı Ian Borg, Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı yaptı

Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.

Cüneyt Karadağ, Bahattin Gönültaş  | 18.02.2024 - Güncelleme : 18.02.2024
Malta Dışişleri Bakanı Ian Borg, Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı yaptı

Berlin

60. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Borg, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, "Çocuklar, kadınlar, yaşlılar çok fazla masum can kaybetti. Gazze'de kalıcı ateşkesiz zamanıdır." dedi.

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırı planı hakkında endişelerini dile getiren Borg, "Gazzeliler kuşatma altındaki şeridin bir kısmından diğerine itiliyor ve bu nedenle ateşkes çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

Borg, 7 Ekim 2023'te yaşanan olayların "faillerinin" Gazze'deki siviller olmadığına dikkati çekerek, "Dolayısıyla buna tepki olarak öldürülmemeliler." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) hakkındaki iddialarla ilgili soruşturmayı yakından takip ettiklerini belirten Borg, ancak bu arada kuruluşu desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. Borg, "Çünkü Gazze'deki sivillere insani yardımı ve diğer tüm desteği UNRWA olmasa bile başka birinin vermesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 28 bin 858 Filistinli öldürüldü, 68 bin 677 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 235’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 572 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 395 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 205 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 41 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.

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