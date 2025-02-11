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Dünya

Malezya Başbakanı Enver, ülkesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için sosyal medya hesabından teşekkür mesajı paylaştı.

Gökhan Çeliker  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Malezya Başbakanı Enver, ülkesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Ankara

Enver, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ülkesine ziyareti kapsamında düzenlenen Malezya-Türkiye İş Forumu'na katıldığını belirtti.

Forumda yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin güçlendirilmesine duyulan "acil ihtiyacı" vurgulayan Enver, ayrıca Erdoğan ile Türk heyetinin katılımından duyduğu memnuniyeti ve buradaki ilişkinin gelecekte, işbirliğine yönelik geniş etki yaratacağını ifade ettiğini vurguladı.

Enver, paylaşımını Türkçe "Teşekkür ederim, görüşmek üzere." ifadesiyle tamamladı.

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