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Dünya

Maldivler'in, Rusya'ya gönderilen çiplerin "sevkiyat noktası" olduğu iddia edildi

Maldivler'in, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan dolayı "Rusya'ya yönelik yaptırımları delmek için bir sevkiyat noktası olarak kullanıldığı" iddia edildi.

Salih Okuroğlu  | 21.07.2023 - Güncelleme : 21.07.2023
Maldivler'in, Rusya'ya gönderilen çiplerin "sevkiyat noktası" olduğu iddia edildi

Ankara

Japon Nikkei Asia medya kuruluşunun araştırmasına göre, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından ABD merkezli şirketlerin ürettiği, yaklaşık 54 milyon dolar değerinde 400 bin çip, Maldivler üzerinden Rusya'ya sevk edildi.

Hindistan merkezli araştırma şirketi Export Genius'dan elde edilen ihracat-ithalat verilerinde, sadece 50 bin doların üzerindeki sevkiyatlar incelenirken, savaştan önce Maldivler'den bu miktarlarda sevkiyat yapılmadığı ortaya konuldu.

Söz konusu veriler, Maldivler'i, savaşın başlamasından sonra Rusya'ya en çok çip sevkiyatı yapan ülkeler arasında Çin'in ardından ikinci ülke konumuna getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre ise Maldivler'in 2021'deki çip ihracatı yaklaşık 280 milyon doları buldu. Maldivler'den Rusya'ya sevk edilen ABD üretimi çipler ise bu miktarın yaklaşık yüzde 20'sine tekabül etti.

Mayıs 2022'de bu sevkiyatlar ciddi ölçüde artarken, aynı ayda Rus hava yolu şirketi Aeroflot, savaş nedeniyle Şubat 2022'de askıya alınan başkent Male ile Moskova arasındaki uçuşlarını da yeniden başlattı.

Ayrıca bu ani artış, Maldivler'de bir çip pazarının mevcut olmamasına rağmen gerçekleşti.

Araştırmada, birçok şirketin "Rusya'ya yönelik yaptırımları delmek için Maldivler'i bir sevkiyat noktası olarak kullandığı" ileri sürüldü.

Gümrük verilerine göre, 14 ihracatçı firmanın, Maldivler'den Rusya'ya çip sevkiyatı yapmasına rağmen hiçbirinin Maldivler merkezli olmadığına işaret edildi.

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