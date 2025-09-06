Dolar
41.24
Euro
48.32
Altın
3,586.69
ETH/USDT
4,321.00
BTC/USDT
110,675.00
BIST 100
10,729.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Mağrib Sumud Filosu, sporseverleri ve taraftarları, Gazze'ye destek pankartları hazırlamaya çağırdı

Mağrib Sumud Filosu, sporseverleri ve spor kulübü taraftarlarını, Gazze Şeridi'ndeki ablukayı kırmak için yola çıkacak filoda taşınması için Filistin'e destek pankartları hazırlamaya çağırdı.

Yemna Selmi, Zeynep Tüfekci Gülay  | 06.09.2025 - Güncelleme : 06.09.2025
Mağrib Sumud Filosu, sporseverleri ve taraftarları, Gazze'ye destek pankartları hazırlamaya çağırdı

Tunus

Filodan yapılan yazılı açıklamada, "Sporseverleri ve spor kulübü taraftarlarını, Filistin davasını ve Gazze'deki Filistinlilerin direnişini destekleyen, her biri 10 metreden uzun olmayan pankartlar, mesajlar ve büyük bayraklar hazırlamaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, bu pankartların Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için yola çıkacak filoda taşınacağı kaydedildi.

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.

Aynı gün İtalya'nın Cenova kentinden de 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne, Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere Akdeniz'e açılmıştı.

Mağrib Sumud Filosu, Gazze ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla harekete geçen uluslararası deniz girişimi Küresel Sumud Filosu'nu beklemek üzere, Tunus'tan hareketini ertelediğini açıklamıştı.

Filo, Gazze'ye hareketin 4 Eylül'den 7 Eylül Pazar gününe ertelendiğini duyurmuştu.

Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu, farklı ülkelerden yüzlerce katılımcıyı bir araya getiriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay’da şehit ailesini ziyaret etti
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci yeniden atandı
Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Okur atandı
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Musa Kulaklıkaya atandı

Benzer haberler

Mağrib Sumud Filosu, sporseverleri ve taraftarları, Gazze'ye destek pankartları hazırlamaya çağırdı

Mağrib Sumud Filosu, sporseverleri ve taraftarları, Gazze'ye destek pankartları hazırlamaya çağırdı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet