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Dünya

Maduro, ABD yaptırımlarının hafifletilmesi kararının "politik bir zafer" olduğunu belirtti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD tarafından ülkeye uygulanan bazı yaptırımların geçici olarak kaldırılmasının "politik bir zafer" olduğunu söyledi.

Sinan Doğan  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
Maduro, ABD yaptırımlarının hafifletilmesi kararının "politik bir zafer" olduğunu belirtti

Bogota

Katıldığı bir programda konuşan Maduro, ABD'nin petrol, doğal gaz ve altın sektörlerine yönelik uyguladığı bazı yaptırımları askıya almasına ilişkin açıklamada bulundu.

Yaptırımların geçici olarak kaldırılması kararının muhalefet ile sağlanan diyaloğun bir sonucu olduğunu belirten Maduro, "Tarihin doğru tarafındayız. Bu anlaşmalar politik bir zaferin sonucudur. Venezuela halkı, adil olmayan cezai yaptırımlara maruz kaldı." dedi.

Maduro, ülkedeki tüm taraflarla diyaloğa devam edeceklerini söyleyerek "Büyük ulusal çıkarları savunmak için tek ve üniter bir pozisyon benimsemeliyiz. Ekonomi, siyasi, kültürel, sosyal ve akademik sektörlerin katılımıyla barış, demokrasi ve ulusal konferans çağrısını destekliyorum." ifadelerini kullandı.

Muhalif lider, eski Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ise karara tepki gösterdi.

Maduro iktidarının kendi menfaatleri için insanları alıkoyduğunu savunan Guaido, Maduro'nun "diktatör" olduğunu ve yaptırımların hafifletilmesinin doğru olmadığını söyledi.

ABD yönetimi, Venezuela'da hükümetin muhalefet ile seçimlerin 2024'te yapılması konusunda anlaşmaya varmasının ardından ülkenin petrol, doğal gaz ve altın sektörlerine yönelik uyguladığı bazı yaptırımları askıya almıştı.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik bazı yaptırımları askıya alma kararının ardından Kolombiya, Brezilya, Bolivya ve Küba Devlet Başkanları neticeyi memnuniyetle karşıladı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da ABD'nin, Venezuela'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin açıklamasının doğru yönde atılmış bir adım olarak gördüğünü bildirmişti.

Muhalif 5 kişi serbest bırakıldı

Diğer yandan, ulusal basında çıkan haberde, Venezuela'da geçmiş yıllarda çeşitli suçlar nedeniyle gözaltına alınan muhalif 5 siyasetçinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Muhalif partiler, hapishanelerde halen 320 siyasi mahkumun bulunduğunu ileri sürüyor.

- Venezuela'da iktidar ve muhalefet seçimlerin 2024'te yapılması konusunda anlaşmıştı

Barbados Adası'nda bir araya gelen iktidar ve Venezuela Üniter Platformu temsilcileri, görüşmeler sonucunda Norveç'in arabuluculuğunda seçimlerin 2024'ün ilk yarısında yapılacağını duyurmuştu.

Venezuela'da iktidar ile muhalefet arasında en son Kasım 2022'de Meksika'nın ev sahipliğinde toplantı düzenlenmiş ancak çok az ilerleme sağlanmıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 10 Ekim'deki açıklamasında muhalefet ile diyaloğu desteklediklerini ifade etmiş ancak ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılması gerektiğinin altını çizmişti.

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