Macron'un sağ kolu Kohler'in "şişe suları skandalına" ilişkin komisyon davetine gitmemesine tepki
Fransa'da aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Grup Başkanvekili Mathilde Panot, "şişe suları skandalına" ilişkin Senato Soruşturma Komisyonunun görüşmesine gitmeyi reddeden Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler'e tepki gösterdi.
Paris
Panot, Paris'te Ulusal Meclis'te partisinin haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kohler'in adının karıştığı "şişe suları skandalına" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kohler'in üçüncü kez, Senato'nun soruşturma komisyonunun davetine katılmayı reddettiğini söyleyen Panot, bu durumu kabul etmediklerini belirtti.
Panot, Ulusal Meclis Finans Komisyonu Başkanı Eric Coquerel'in, soruşturmaya katılmayan Kohler hakkında daha önce şikayetçi olduğunu kaydederek, bu şikayetle Kohler'e "Fransa'da kimsenin yasaların üstünde olmadığını hatırlatmak" istediklerini söyledi.
Şişe suları skandalına ilişkin Senato Soruşturma Komisyonu Raportörü Alexandre Ouizille, basına yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanlığının, skandalda adı geçen Nestle Grubu lobisine karşı "aşılması zor bir kale olmaktan çok uzak olduğu" değerlendirmesini yaptı.
Nestle Grubu ve Fransa Cumhurbaşkanlığı arasında düzenli temasların bulunduğunu ve farklı bakanlıkların bu gruba kapılarını açtığını söyleyen Ouizille, "Fransa Cumhurbaşkanlığı en az 2022'den bu yana Nestle'nin yıllardır hile yaptığını biliyordu." dedi.
Ouizille, Fransa Cumhurbaşkanlığının, bu durumun Nestle Grubu ve rakipleri arasında rekabette dengesizliğe yol açtığının farkında olduğuna dikkati çekti.
Fransa'da parlamentonun yürüttüğü bir soruşturma komisyonunun davetine iştirak etmeyenler, 2 yıl hapis cezası ve 7 bin 500 avro para cezası riskiyle karşı karşıya kalabilir.
"Şişe suları skandalı"
Le Monde gazetesi ve Radyo Fransa (Radio France), Ocak 2024'te yayınladıkları haberde, dönemin Sanayi Bakanı Agnes Pannier-Runacher'nin, Nestle Grubu'na satışa sunduğu şişe sularında yasaklı arıtma sistemlerine başvurmasına izin verdiğini ortaya koymuştu.
Senato, 20 Kasım 2024'te "şişe suları skandalı" olarak da bilinen olayla ilgili komisyon soruşturması başlatmıştı.
Komisyon, Kohler'i bu skandalla ilgili düzenlenecek komisyonun oturumunda konuşmaya çağırmıştı.
Şişe suları skandalına ilişkin Senato Soruşturma Komisyonu Başkanı Laurent Burgoa, Kohler'e yapılan davet metninde, "Nestle Grubu'nun birçok kez Fransa Cumhurbaşkanlığıyla temasa geçtiğini" belirtmişti.
Burgoa, Kohler'in bu dosyanın bir kısmını takip ettiğini ve Nestle Grubu'nun Fransa Cumhurbaşkanlığı ile iletişiminde kolaylık sağladığını ileri sürmüştü.
Macron'un sağ kolu olarak da bilinen Kohler, dünkü açıklamasında, kuvvetler ayrılığı ilkesini gerekçe göstererek, Senato'nun skandalla ilgili soruşturma komisyonunun davetine iştirak etmeyeceğini belirtmişti.
Kohler görevden ayrılıyor
2017'den bu yana Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Elysee Sarayı Genel Sekreterliğini yapan Kohler, 27 Mart'ta istifa ettiğini duyurmuştu.
Emmanuel Moulin'in 14 Nisan'da Kohler'in görevini devralması bekleniyor; bu tarihe kadar Kohler görevine devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.