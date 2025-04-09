Dolar
38.01
Euro
42.09
Altın
3,043.74
ETH/USDT
1,470.50
BTC/USDT
77,495.00
BIST 100
9,414.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Osaka'da gerçekleştirilecek EXPO 2025 hazırlıklarına ilişkin İstanbul'da basın toplantısı düzenliyor İstanbul Valisi Davut Gül, "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı Çalıştayı"nda konuşuyor
logo
Dünya

Macron'un sağ kolu Kohler'in "şişe suları skandalına" ilişkin komisyon davetine gitmemesine tepki

Fransa'da aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Grup Başkanvekili Mathilde Panot, "şişe suları skandalına" ilişkin Senato Soruşturma Komisyonunun görüşmesine gitmeyi reddeden Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler'e tepki gösterdi.

Esra Taşkın  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Macron'un sağ kolu Kohler'in "şişe suları skandalına" ilişkin komisyon davetine gitmemesine tepki

Paris

Panot, Paris'te Ulusal Meclis'te partisinin haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kohler'in adının karıştığı "şişe suları skandalına" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kohler'in üçüncü kez, Senato'nun soruşturma komisyonunun davetine katılmayı reddettiğini söyleyen Panot, bu durumu kabul etmediklerini belirtti.

Panot, Ulusal Meclis Finans Komisyonu Başkanı Eric Coquerel'in, soruşturmaya katılmayan Kohler hakkında daha önce şikayetçi olduğunu kaydederek, bu şikayetle Kohler'e "Fransa'da kimsenin yasaların üstünde olmadığını hatırlatmak" istediklerini söyledi.

Şişe suları skandalına ilişkin Senato Soruşturma Komisyonu Raportörü Alexandre Ouizille, basına yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanlığının, skandalda adı geçen Nestle Grubu lobisine karşı "aşılması zor bir kale olmaktan çok uzak olduğu" değerlendirmesini yaptı.

Nestle Grubu ve Fransa Cumhurbaşkanlığı arasında düzenli temasların bulunduğunu ve farklı bakanlıkların bu gruba kapılarını açtığını söyleyen Ouizille, "Fransa Cumhurbaşkanlığı en az 2022'den bu yana Nestle'nin yıllardır hile yaptığını biliyordu." dedi.

Ouizille, Fransa Cumhurbaşkanlığının, bu durumun Nestle Grubu ve rakipleri arasında rekabette dengesizliğe yol açtığının farkında olduğuna dikkati çekti.

Fransa'da parlamentonun yürüttüğü bir soruşturma komisyonunun davetine iştirak etmeyenler, 2 yıl hapis cezası ve 7 bin 500 avro para cezası riskiyle karşı karşıya kalabilir.

"Şişe suları skandalı"

Le Monde gazetesi ve Radyo Fransa (Radio France), Ocak 2024'te yayınladıkları haberde, dönemin Sanayi Bakanı Agnes Pannier-Runacher'nin, Nestle Grubu'na satışa sunduğu şişe sularında yasaklı arıtma sistemlerine başvurmasına izin verdiğini ortaya koymuştu.

Senato, 20 Kasım 2024'te "şişe suları skandalı" olarak da bilinen olayla ilgili komisyon soruşturması başlatmıştı.

Komisyon, Kohler'i bu skandalla ilgili düzenlenecek komisyonun oturumunda konuşmaya çağırmıştı.

Şişe suları skandalına ilişkin Senato Soruşturma Komisyonu Başkanı Laurent Burgoa, Kohler'e yapılan davet metninde, "Nestle Grubu'nun birçok kez Fransa Cumhurbaşkanlığıyla temasa geçtiğini" belirtmişti.

Burgoa, Kohler'in bu dosyanın bir kısmını takip ettiğini ve Nestle Grubu'nun Fransa Cumhurbaşkanlığı ile iletişiminde kolaylık sağladığını ileri sürmüştü.

Macron'un sağ kolu olarak da bilinen Kohler, dünkü açıklamasında, kuvvetler ayrılığı ilkesini gerekçe göstererek, Senato'nun skandalla ilgili soruşturma komisyonunun davetine iştirak etmeyeceğini belirtmişti.

Kohler görevden ayrılıyor

2017'den bu yana Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Elysee Sarayı Genel Sekreterliğini yapan Kohler, 27 Mart'ta istifa ettiğini duyurmuştu.

Emmanuel Moulin'in 14 Nisan'da Kohler'in görevini devralması bekleniyor; bu tarihe kadar Kohler görevine devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: (Doğum yardımı ödemeleri) Değerlendirme sürecinden sonra annelerimizin hesabına yatıracağız
Samsun'un yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul ve Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı
Hayvansal menşeli parça bulunan ürünlerin hangi hayvandan üretildiği tüketicilere bildirilecek

Benzer haberler

Macron'un sağ kolu Kohler'in "şişe suları skandalına" ilişkin komisyon davetine gitmemesine tepki

Macron'un sağ kolu Kohler'in "şişe suları skandalına" ilişkin komisyon davetine gitmemesine tepki

BM Filistin Raportörü Albanese: Filistinlileri kurtarmak için çok fazla zamanımız kalmadı

Fransa'da yolsuzluktan suçlu bulunan Le Pen'e destek gösterisi düzenlendi

Paris'te aşırı sağa karşı gösteri düzenlendi

Paris'te aşırı sağa karşı gösteri düzenlendi
Ligue 1'de Angers'i 1-0 yenen PSG, bitime 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Ligue 1'de Angers'i 1-0 yenen PSG, bitime 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti
Zelenskiy, koşulsuz ateşkesten sonra Rusya ile müzakerenin mümkün olabileceğini belirtti

Zelenskiy, koşulsuz ateşkesten sonra Rusya ile müzakerenin mümkün olabileceğini belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet