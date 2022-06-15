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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Macron'a göre Zelenskiy bir noktadan sonra Rusya ile müzakere etmek zorunda

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bir noktadan sonra Rusya ile müzakere etmesi gerekeceğini söyledi.

Esra Taşkın   | 15.06.2022
Macron'a göre Zelenskiy bir noktadan sonra Rusya ile müzakere etmek zorunda

Paris

Romanya'yı ziyaret eden Macron, burada NATO'nun Mihail Kogalniceanu Askeri Üssü'nde açıklamalarda bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı 6 yaptırım paketi kararı aldığına ve Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiklerine işaret eden Macron, Zelenskiy'nin bir noktadan sonra Rusya ile müzakere etmek zorunda kalacağı değerlendirmesini yaptı.

Macron, "Bir noktadan sonra, direnişe yardım ettikten ve umarım Ukrayna kazandıktan sonra, özellikle çatışma durduğunda, müzakere etmemiz gerekecek." diyerek, Avrupa ülkelerinin de bu müzakere masasının etrafında olacağını vurguladı.

"Ukrayna'ya net siyasi sinyaller göndermeliyiz"

"AB ve Avrupalılar olarak, aylardır kahramanca direnen Ukrayna halkına net siyasi sinyaller göndermemiz gereken bir zamandayız." diyen Macron, AB'nin kapısının önünde benzeri görülmemiş bir jeopolitik durumun var olduğuna değindi.

Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca ülkesinin NATO kapsamında Romanya'da bulunan askeri varlığını artıracağını kaydetti.

Macron, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Romanya'da konuşlandırılan 500 Fransız askeriyle dün bir araya gelmişti.

Bugün Moldova'ya giden Macron'un, bu hafta Ukrayna'nın başkenti Kiev'e de gidebileceği belirtiliyor.

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