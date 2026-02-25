Dolar
Balıkesir’de F-16 savaş uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için İzmir Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Cami’sinde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Dünya

Macron, Louvre Müzesi'nin başına yeni bir isim atadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son dönemlerde yaşanan soygun, işçi grevleri ve su sızıntılarıyla gündeme gelen dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ne yeni bir müdür atadı.

Şeyma Yiğit  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
Macron, Louvre Müzesi'nin başına yeni bir isim atadı

Ankara

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, Cumhurbaşkanı Macron'un başkent Paris'teki Louvre Müzesi'nin başına Christophe Leribault'u atadığını bildirdi.

Son aylarda soygun, işçi grevleri ve su sızıntılarıyla gündeme gelen, Paris'te her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Louvre Müzesinin Müdürü Laurence des Cars, dün görevinden istifa etmişti.

Laurence des Cars'ın istifasına ilişkin Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, müzeyi daha güvenli ve modern kılmaya yönelik yeni bir atılıma ihtiyaç duyduğu ifade edilmişti.

Tarihi eserler çalınmıştı

Yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği, dünyaca ünlü Louvre Müzesi 19 Ekim 2025'te soyulmuştu. Dünya gündemine oturan 4 kişinin yaptığı soygun 7 dakika sürmüştü. Soygunda tarihi değere sahip 8 mücevher çalınmıştı.

Louvre Müzesi'ndeki tarihi eserleri çalan kişiler soygundan yaklaşık iki hafta sonra sırayla yakalanırken tarihi eserler bulunamamıştı.

Müze, su sızıntısı sorunlarıyla gündeme gelmişti

Müzenin Mısır'ın antik dönemine ait eserlerin olduğu kütüphanesinde de 26 Kasım 2025'te su sızıntısı yaşanmış, farklı kitap ve belgeler hasar görmüştü.

Louvre Müzesi'nin 707 numaralı Duchatel bölümünde tespit edilen ciddi su sızıntısı nedeniyle kurumun bazı bölümleri 13 Şubat'ta ziyarete kapatılmıştı. Su sızıntısının tespit edildiği bölümde, 15. ve 16. yüzyıla ait çok sayıda eser bulunuyordu.

Müzede "bilet dolandırıcılığı" ağına yönelik operasyon

Polis, 10 Şubat'ta Louvre Müzesi'nde ziyaretçileri dolandırdığı belirlenen geniş çaplı "bilet dolandırıcılığı" ağına yönelik operasyonda, 2'si müze çalışanı, 9 kişiyi gözaltına almıştı.

Paris Savcılığı, Louvre Müzesi'nde bilet dolandırıcılığı şebekesiyle bağlantılı 9 kişi hakkında "organize dolandırıcılık", "suç örgütüne katılma" ve "aktif yolsuzluk" gibi pek çok suçtan kovuşturma başlatıldığını bildirmişti.

