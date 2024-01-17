Dolar
30.13
Euro
32.81
Altın
2,006.52
ETH/USDT
2,539.90
BTC/USDT
42,794.00
BIST 100
8,024.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçeli futbolcu Lincoln Henrique, Ziraat Türkiye Kupası 5. turundaki Adanaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Macron, Gazzelilere insani yardımın ulaştırılabilmesi için acil ateşkes çağrısı yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze halkına insani yardımın ulaştırılabilmesi için acil ateşkes çağrısında bulundu.

Esra Taşkın  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
Macron, Gazzelilere insani yardımın ulaştırılabilmesi için acil ateşkes çağrısı yaptı

Paris

Macron, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 54. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında yaptığı konuşmada, dünyanın bölündüğünü ayrıca ABD ve Çin arasında ciddi bir gerilim yaşandığını ifade ederek, "Avrupa'da ve Yakın Doğu'da savaş geri döndü." dedi.

Avrupa, Kafkasya ve tüm çevre bölgelerin güvenliği için Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı kazanmaması gerektiğine dikkati çeken Macron, Yakın Doğu'daki terörist grupların uluslararası ticareti ve dünyanın güvenliğini istikrarsızlaştırdığını ifade etti.

Macron, Gazze halkına insani yardımın ulaştırılabilmesi için acil ateşkes çağrısında bulundu.

Bölgede iki devletli çözümün tek çare olduğunu belirten Macron, Yakın Doğu'da barışın sağlanması için her şeyin yapılması gerektiğini vurguladı.

Macron, yeniden yapılanan dünyada Avrupa'nın ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve Ukrayna-Rusya savaşı sonrası kıtada enerji fiyatlarının arttığını hatırlattı.

Macron, Avrupa'nın tarım, teknoloji ve savunma sanayi gibi alanlarda egemen olmasını istediğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TÜRK-İŞ kamu işçisine ek zam talebini, Bakan Işıkhan'a iletti
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Alper Gezeravcı’yı gönülden tebrik ediyor, yapacağı bilimsel çalışmalarda başarılar diliyorum
Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu bir gün ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti
Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Benzer haberler

Macron, Gazzelilere insani yardımın ulaştırılabilmesi için acil ateşkes çağrısı yaptı

Macron, Gazzelilere insani yardımın ulaştırılabilmesi için acil ateşkes çağrısı yaptı

ABD'de aktivistler, Gazze'de ateşkes talebiyle Kongre binasında eylem yaptı

Şili Devlet Başkanı Boric: Gazze, 1945'teki Berlin'den daha kötü durumda

Viyana'da "Filistin'e destek konvoyu" düzenlendi

Viyana'da "Filistin'e destek konvoyu" düzenlendi
Paris'te soğuk havaya rağmen Gazze'de ateşkes talebiyle gösteri yapıldı

Paris'te soğuk havaya rağmen Gazze'de ateşkes talebiyle gösteri yapıldı
Myanmar'da ordu ile silahlı gruplar, Çin'in arabuluculuğunda ateşkese vardı

Myanmar'da ordu ile silahlı gruplar, Çin'in arabuluculuğunda ateşkese vardı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet