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Dünya

Macron, Fransız kolonisi Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlılarıyla "diyalog" arayışında

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Hint-Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'da "istikrar ve düzenin yeniden sağlanması" amacıyla, Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlılarıyla masaya oturacak.

Şeyma Uzundere  | 23.05.2024 - Güncelleme : 23.05.2024
Macron, Fransız kolonisi Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlılarıyla "diyalog" arayışında

Ankara

Diyalog misyonu kurmak için Ada'ya gelen Macron, Yeni Kaledonya'nın başkenti Noumea'daki havalimanında basına açıklamalarda bulundu.

Yeni Kaledonya'da önceliğin, en hızlı şekilde barışa, sükunete ve güvenliğe dönüşü sağlamak olduğunu belirten Macron, ziyaretinin süresine ilişkin de "sınır olmadığı" mesajını verdi.

Temaslarda bulunmak üzere Fransız Yüksek Komiserliğine geçeceğini bildiren Macron, "Bugün kararlar alınacak, duyurular yapılacak." dedi.

Macron'un ziyareti öncesi, Fransız Yüksek Komiserliği önünde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Ada'ya sevk edilen askerler "gerektiği kadar" kalacak

Macron, Fransız Yüksek Komiserliğinde yaptığı açıklamada, bağımsızlık yanlılarının harekete geçmesinin ardından Fransız hükümetinin kontrolü sağlamak için Ada'ya gönderdiği askerlerin "gerektiği kadar" sahada kalacağını kaydetti.

Yeni Kaledonya'daki olağanüstü hali (OHAL) uzatmak istemediğini dile getiren Macron, ancak tüm yerel siyasi gruplardan "açıkça" barikatları kaldırma çağrısı yapmasını istediğini belirtti.

Macron, ilerleyen saatlerde Yeni Kaledonya'daki siyasilerle masaya oturacak. Macron'un görüşeceği isimler arasında, bağımsızlık karşıtı cepheden Güney Eyaleti Meclis Başkanı Sonia Backes, Noumea Belediye Başkanı Sonia Lagarde, bağımsızlık yanlısı kanattan ise Yeni Kaledonya Hükümet Başkanı Louis Mapou, Yeni Kaledonya Kongresi Başkanı Roch Wamytan ve Sadakat Adaları Eyaleti Meclis Başkanı Jacques Lalie yer alıyor.

Yeni Kaledonya'yı OHAL'e götüren süreç

Yeni Kaledonya'da, Fransız hükümetinin yerel halkın gücünü kırmaya neden olacak anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları, 13 Mayıs'tan itibaren harekete geçmişti.

Fransız hükümeti, başta başkent Noumea olmak üzere Ada'nın farklı noktalarında şiddet olaylarının tırmanmasının ardından bölgeye polis ve jandarma sevk etmeye başlamıştı.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, 15 Mayıs'ta sosyal medya platformu TikTok'un yasaklandığını ve Ada'da olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

Ada'da Fransız seçmen sayısını artıracak anayasal reformun yürürlüğe girebilmesi için, Fransız Parlamentosunun iki kanadının bir arada toplandığı Kongre'de kabul edilmesi gerekiyor.

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