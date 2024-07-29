Dolar
33.01
Euro
35.71
Altın
2,388.07
ETH/USDT
3,376.80
BTC/USDT
69,501.00
BIST 100
10,803.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail'in olası saldırısına karşı askıya alınan Beyrut Refik Hariri Havalimanı'ndaki uçuşlar, kademeli olarak tekrar başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Havalimanı'nda açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Macaristan, AB Komisyonu'na üye gönderme hakkını yine Varhelyi'den yana kullandı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyesi önerme hakkını ikinci kez Komisyon'un Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi'den yana kullandı.

Selen Valente Rasquinho  | 29.07.2024 - Güncelleme : 29.07.2024
Macaristan, AB Komisyonu'na üye gönderme hakkını yine Varhelyi'den yana kullandı

Brüksel

Orban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son 5 yıl boyunca Varhelyi, AB'nin komşuluk coğrafyasında ve ötesinde olumlu bir güç olarak fark yaratabileceğini kanıtladı. Önümüzdeki Komisyon'da mükemmel bir iş çıkaracak." ifadesini kullandı.

Macar siyasetçi Varhelyi, 2019'daki seçimlerin ardından Orban tarafından önerilmiş ve Ursula von der Leyen'in ilk kabinesinde "Genişlemeden Sorumlu Üye" olarak görev yapmıştı.

Varhelyi döneminde, AB'nin genişleme politikası eleştirilere maruz kalmış, temelde Batı Balkanlar'a odaklanılsa da bu ülkelerle ilgili somut ilerleme kaydedilememişti.

AB'de 6-9 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından Ursula von der Leyen, ikinci kez AB Komisyonu Başkanlığı için 18 Temmuz'da Avrupa Parlamentosu'nda (AP) güvenoyu almıştı.

Von der Leyen, 25 Temmuz'da üye ülkelere mektup göndererek, Komisyon için uygun gördükleri üyeleri önermeleri çağrısında bulunmuştu.

27 üye ülkenin her birinin, AB'nin yürütme organı Komisyon'a birer üye gönderme hakkı bulunuyor. Süreç tamamlandığında, von der Leyen ekibini kuracak ve AP'nin onayını alan yeni Komisyon, görevine başlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Kenan Işık için taziye mesajı
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da görev yapan 961 muhtar "Muhtarlar Akademisi"nde eğitim alacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'e tepki
Haşemayla havuza girme engeline verilen hapis cezaları onandı

Benzer haberler

Macaristan, AB Komisyonu'na üye gönderme hakkını yine Varhelyi'den yana kullandı

Macaristan, AB Komisyonu'na üye gönderme hakkını yine Varhelyi'den yana kullandı

Macaristan Başbakanı Orban, Olimpiyatların açılışında "ahlak olmadığını" söyledi

AB, 7 üye ülkeye yönelik bütçe disiplin süreci başlattı

AB, Hollanda'nın tıbbi izotop üretimi için nükleer reaktör kurulumuna desteğini onayladı

AB, Hollanda'nın tıbbi izotop üretimi için nükleer reaktör kurulumuna desteğini onayladı
Avrupa'da yabancıların önemli kısmı niteliklerinden düşük işlerde çalışıyor

Avrupa'da yabancıların önemli kısmı niteliklerinden düşük işlerde çalışıyor
Rusya, AB’nin dondurduğu varlık gelirlerinin Ukrayna’ya aktarılmasına yanıt verecek

Rusya, AB’nin dondurduğu varlık gelirlerinin Ukrayna’ya aktarılmasına yanıt verecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet