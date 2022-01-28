Dolar
13.62
Euro
15.17
Altın
1,790.36
ETH/USDT
2,406.90
BTC/USDT
36,597.00
BIST 100
1,994.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fatma Girik için Muğla'nın Bodrum ilçesinde Adliye Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor
logo
Dünya

Lukaşenko, Rusya'ya doğrudan saldırı olursa savaşa katılacaklarını açıkladı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın doğrudan saldırıya uğraması halinde, Belarus'un da Rusya'nın yanında savaşa katılacağını söyledi.

Emre Gürkan Abay   | 28.01.2022
Lukaşenko, Rusya'ya doğrudan saldırı olursa savaşa katılacaklarını açıkladı

Minsk

Lukaşenko, Belarus Parlamentosunda yaptığı konuşmada, bölgede Rusya ile ABD ve NATO arasında artan askeri gerginliğe dair değerlendirmelerde bulundu.

Belarus'un güneyinde, Ukrayna sınırında gerginliğin artığını belirten Lukaşenko, "Ukrayna perde arkası pazarlığa konu oluyor, Ukraynalılar çatışmanın alevlerine itiliyor, kasıtlı olarak saldırganlığa hazırlanıyorlar. Belaruslular da dahil olmak üzere kardeş halklara karşı düşmanca bir tavır oluşturuyorlar." şeklinde konuştu.

Bölgede askeri bir çatışma ihtimalinin yalnızca iki durumda gerçekleşeceğine işaret eden Lukaşenko, "Savaş olacak mı olmayacak mı? Evet, olacak ancak sadece iki durumda: Belarus'a doğrudan saldırı yapılırsa, Belarus'a karşı sıcak bir savaş başlatılırsa. İkinci durum, müttefikimiz Rusya doğrudan saldırıya uğrarsa. Belarus da buna katılır ve bunun temeli bizim müttefiklik anlaşmalarımızdır." dedi.

Ülkesine bir saldırı gerçekleştirilmesi halinde "yüz binlerce" Rus askerinin Belarus'a geleceğini ifade eden Lukaşenko, "Batı, Belarus'ta Rus askerinin olup olmayacağı sorusuyla oldukça ilgili. Buna cevap vermek istiyorum. Eğer ülkemize yönelik bir saldırganlık olursa, yüz binlerce Rus askeri vatanımızı yüz binlerce Belaruslu ile birlikte korumak için burada olur." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'nın Kovid-19 aşı oranı mevsimlik tarım işçileriyle yükselecek
Günlük Kovid-19 vakaları son bir ayda 3 kattan fazla arttı
Fransa'da 392 bin 168 Kovid-19 vakası belirlendi
Kovid-19 aşılarının tüp bebek tedavisine zarar vermediği belirlendi
Pfizer'in Kovid-19 ilacına AB'den onay

Benzer haberler

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Rusya sınırında önemli ölçüde farklı hiçbir askeri olay yok

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Rusya sınırında önemli ölçüde farklı hiçbir askeri olay yok

Lukaşenko, Rusya'ya doğrudan saldırı olursa savaşa katılacaklarını açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: (Ukrayna ile savaş ihtimali) Eğer bu Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak

Türkiye'ye 2021'de Mavi Akım üzerinden rekor gaz sevkiyatı yapıldı

Türkiye'ye 2021'de Mavi Akım üzerinden rekor gaz sevkiyatı yapıldı
Avrupa'nın Rus gazına alternatifi ABD, Katar ve Avustralya LNG'si olarak görülüyor

Avrupa'nın Rus gazına alternatifi ABD, Katar ve Avustralya LNG'si olarak görülüyor
Avrupa'nın Rusya'ya ağır bir dille yönelttiği yaptırım tehdidi belirsizliğini koruyor

Avrupa'nın Rusya'ya ağır bir dille yönelttiği yaptırım tehdidi belirsizliğini koruyor