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Dünya

Lübnanlılar hiç ayak basmadıkları ülkelerin pasaportunu satın alıyor

Ekonomik krizdeki Lübnan'da bazı vatandaşlar, daha iyi bir yaşam, kolay seyahat ve iş olanağı için Karayipler Topluluğu bünyesindeki ülkelerin pasaportunu satın alıyor.

İdiris Okuduci  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
Lübnanlılar hiç ayak basmadıkları ülkelerin pasaportunu satın alıyor

Beyrut

Lübnan'da 2019'da patlak veren ekonomik kriz hemen her kesimi etkiledi. Krizden dolayı döviz mevduat hesapları donduruldu, döviz transferine kısıtlama getirildi, elektrik kesintileri önemli bir soruna dönüştü ve yerel para birimi liranın dolar karşısında yüzde 99 oranında değer kaybı ile kamu çalışanlarının maaşında yüzde 90'lık düşüş yaşandı.

Krizin ardından özellikle nitelikli bir mesleğe sahip olanlar daha iyi bir gelecek için ya Körfez ülkelerine ya da Batı'ya göç etmeye başladı.

Vize alamayan ya da almakta zorlanan Lübnanlılar ise çareyi ikinci vatandaşlıkta buluyor.

Başkent Beyrut'un ana yollarının yanı sıra şehirler arası otobandaki reklam panolarında "para karşılığında ikinci vatandaşlık" programları göze çarpıyor.

4 ila 6 ayda pasaport çıkıyor

Lübnan'da Karayipler Topluluğu bünyesindeki ülkeler adına işlemler yürüten birçok vatandaşlık danışmanlık firması yer alıyor.

Beyrut'ta bulunan bu yetkili firmalardan "Passport Legacy" sadece 3 yıl önce kurulmuş olmasına rağmen yoğun bir mesai içinde ve randevusuz çalışmıyor.

AA muhabirine konuşan firmanın Lübnan Direktörü Jose Charo, müşterilerinin neden ikinci pasaport almak istediğine ilişkin şunları söyledi:

"Müşterilerimiz genellikle çocukları için daha iyi bir gelecek, eğitim ve sağlık gibi sebeplerle bize geliyor. Karayip Topluluğu kapsamında bulunan ülkelerin verdiği yetkiye sahip bir firmayız. İkinci vatandaşlık almak hususunda en önemli husus, şahsın geçmişi ve herhangi bir güvenlik tehdidi teşkil etmemesi. Bunun için de başvuracağı ülke tarafından birtakım güvenlik soruşturmaları yapılıyor."

Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Barbados, Belize, Dominika, Grenada, Guyana, Montserrat, St. Kitts ve Nevis, St. Lucia, St. Vincent ve Grenadines gibi ülkelerin farklı meblağlar karşılığında ya da orada bir mülk satın alınması yoluyla vatandaşlık verdiğini belirten Charo, Karayip'teki birçok ülkede vatandaşlık konusunda mecburi ziyaret şartı bulunmadığını ve isteyenlerin bu ülkeleri görmeden pasaportlarını alabildiğini aktardı.

Ortalama vatandaşlık ücretinin 100 bin dolardan başladığı bilgisini veren Charo, "Tek bir kişinin alması halinde tüm aile de otomatik olarak pasaport alma hakkını kazanıyor. Bu işlem de ortalama 4 ila 6 ay sürmektedir." dedi.

Pasaportun sunduğu avantajların insanları cezbettiğini dile getiren Charo, Lübnan pasaportu ile kısıtlı seyahat imkanı olduğunu, ancak söz konusu ülkelerin pasaportunu alanların İngiltere dahil 150'den fazla ülkeyi vizesiz ziyaret edebildiklerini belirtti.

"Pasaportu alır almaz hemen banka hesabı açtım"

St. Lucia ülkesinin pasaportunu alan Lübnanlı genç iş insanı Tony Naccar, işi nedeniyle sürekli seyahat etmek zorunda kaldığını ve Lübnan pasaportuyla vize için evrak toplamanın çok vaktini aldığını söyledi.

Ülkedeki kriz ve istikrarsızlığın kendisini ikinci vatandaşlık almaya mecbur bıraktığını ifade eden Naccar, "Bir gün tüm Lübnanlıların yaptırıma maruz bırakılacağını varsayın. Tüm banka hesaplarımız dondurulursa para transferi yapmak, çekmek ve iş yapmak imkansız hale dönüşecek. Ancak ikinci pasaport sayesinde dışarıda istediğim yerde banka hesabı açabilirim. Bu da işimi kolaylaştırıyor. Pasaportu alır almaz hemen bir banka hesabı açtım." diye konuştu.

Dünyanın Lübnan'a bakış açısının artık eskisi gibi olmadığını, pasaport güven endeksinin ciddi oranda düştüğünü, büyükelçiliklerin vize reddi oranının arttığını belirten Naccar, "Yeni bir pasaport ile bu engeli ortadan kaldırıp hayatında yeni ufuklar açabilirsin." dedi.

Naccar, pasaportu ne kadar sürede aldığı ve St. Lucia'yı hiç görüp görmediğine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Süreç 4 ay sürüyor. Orayı hiç görmedim. Pasaportun bana maliyeti 125 bin dolar oldu. Şu an 150'den fazla ülkeyi de vizesiz ziyaret edebilirim."

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