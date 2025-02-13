Dolar
36.10
Euro
37.87
Altın
2,928.50
ETH/USDT
2,654.80
BTC/USDT
96,044.00
BIST 100
9,914.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnan'ın güneyinde işgali sürdüren İsrail ordusu, 2 beldede evlere saldırdı

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 2 beldede evlere saldırdığı belirtildi.

Çağrı Koşak  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Lübnan'ın güneyinde işgali sürdüren İsrail ordusu, 2 beldede evlere saldırdı

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, ülkenin güneyinde Mercayun ilçesine bağlı Kefr Killa ve Adise beldelerinde ateşkesi ihlal ederek evlere saldırdı.

İsrail güçleri Kefr Killa beldesinde evleri havaya uçurdu, Adise'de ise çok sayıda evi yıktı.

Ateşkes anlaşmasının üzerinden 80 gün geçerken, şu ana kadar anlaşmanın İsrail tarafından ihlal edildiği 928 olay tespit edildi.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Bu ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında 75 kişi hayatını kaybetti, 267 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, çekildiği yerlerde konutlar ve tarım arazileri dahil büyük çapta yıkıma neden oluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk tekstil firmaları Mısır'da ürünlerini tanıttı
FETÖ'den aranan eski Boydak Holding Genel Müdürü yakalandı
Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 32 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'ye Togg hediye etti

Benzer haberler

Lübnan'ın güneyinde işgali sürdüren İsrail ordusu, 2 beldede evlere saldırdı

Lübnan'ın güneyinde işgali sürdüren İsrail ordusu, 2 beldede evlere saldırdı

İsrail Hükümet Sözcüsü, Hamas cumartesi 3 esiri serbest bırakmazsa ateşkesin sona ereceğini söyledi

Gazze'deki Refah Belediyesi: Ateşkesin uygulanmadığı kentte 200 bin sığınmacı açıkta yaşıyor

Gazze'de son 12 günde 452 yaralı ve hasta tedavi için Refah'tan çıkış yaptı

Gazze'de son 12 günde 452 yaralı ve hasta tedavi için Refah'tan çıkış yaptı
Gazze'deki hükümet: İsrail, gerekli insani yardımın Gazze'ye girişine engel oluyor

Gazze'deki hükümet: İsrail, gerekli insani yardımın Gazze'ye girişine engel oluyor
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 48 bin 239'a yükseldi

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 48 bin 239'a yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet