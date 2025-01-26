Lübnan'ın güneyinde evine dönmek isteyen bir kadın, İsrail askerlerine meydan okudu
Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusunun işgali altındaki evine dönmek isteyen bir kadın, İsrail askerlerine meydan okudu.
Beyrut
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ateşkes anlaşmasına göre Lübnan'ın güneyinden çekilmesi gereken İsrail ordusunun işgaline karşı çıkan Lübnanlı bir kadının İsrail askerlerine meydan okuduğu anlar dikkati çekti.
Lübnanlı kadının kollarını açarak İsrail askerlerine "hadi ateş açın" diye bağırdığı, İsrail askerlerinin ise havaya ateş açarak kadını uzaklaştırmaya ve kalabalığı dağıtmaya çalıştığı görüldü.
Ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyinden çekilmeyen İsrail ordusu, bu sabah ülkenin güneyindeki bölgelere geçmeye çalışan Lübnanlılara ateş açmıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun bugün ülkenin güneyinde Lübnan vatandaşları ve askerlerine düzenlediği saldırılarda 15 kişinin hayatını kaybettiğini ve 83 kişinin yaralandığı bildirmişti.
İsrail ordusunun 26 Ocak'a kadar Lübnan'dan çekilmesi öngörülüyordu
Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.
Lübnan ordusunun anlaşma uyarınca 60 gün içinde (26 Ocak'a kadar) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.
Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından geçen sürede İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürdü.
İsrail ordusu, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığını savunarak, 26 Ocak Pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacağını duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.