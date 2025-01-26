Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun saldırılarında 15 kişi öldü
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun bugün düzenlediği saldırılarda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 83 kişinin yaralandığını duyurdu.
Beyrut
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ateşkes anlaşmasında öngörülen sürede işgal ettiği bölgelerden çekilmeyen İsrail ordusunun ülkenin güneyinde Lübnan vatandaşları ve askerlerine düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarında, Lübnan ordusundan askerler dahil olmak üzere 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 83 kişinin yaralandığı ifade edildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki bölgelerde "şüpheli kişilerin yaklaştığı tespit edilen çeşitli alanlarda tehditlerin ortadan kaldırıldığı ve püskürtüldüğü" iddia edildi.
Lübnan ordusu da İsrail askerlerinin saldırısında 1 askerin hayatını kaybettiğini, 1 askerin yaralandığını duyurdu.
Ateşkes kapsamında öngörülen sürede Lübnan'ın güneyinden çekilmeyen İsrail ordusunun saldırılarında sabah saatlerinden itibaren 1'i Lübnan askeri olmak üzere 4 kişinin öldüğü, 45 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
Lübnan'ın güneyinde evine dönmek isteyen bir kadın, İsrail askerlerine meydan okudu
Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusunun işgali altındaki evine dönmek isteyen bir kadın, İsrail askerlerine meydan okudu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ateşkes anlaşmasına göre Lübnan'ın güneyinden çekilmesi gereken İsrail ordusunun işgaline karşı çıkan Lübnanlı bir kadının İsrail askerlerine meydan okuduğu anlar dikkati çekti.
Lübnanlı kadının kollarını açarak İsrail askerlerine "hadi ateş açın" diye bağırdığı, İsrail askerlerinin ise havaya ateş açarak kadını uzaklaştırmaya ve kalabalığı dağıtmaya çalıştığı görüldü.
İsrail ordusunun 26 Ocak'a kadar Lübnan'dan çekilmesi öngörülüyordu
Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.
Lübnan ordusunun anlaşma uyarınca 60 gün içinde (26 Ocak'a kadar) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.
Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından geçen sürede İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürdü.
İsrail ordusu, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığını savunarak, 26 Ocak Pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacağını duyurmuştu.
UNIFIL: İsrail ordusu, Lübnan topraklarındaki sivillere ateş açmaktan kaçınmalı
Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), ateşkes anlaşması gereği Lübnan'ın güneyinden çekilmesi gereken İsrail ordusuna "sivillere ateş açmaktan kaçınması" çağrısında bulundu.
UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde UNIFIL güçlerinin bölgede gerilimin tırmanmasını önlemek üzere konuşlandığı bildirildi.
Lübnan'ın güneyindeki durumun "daha kötüye gitmesinin önlenmesi gerektiği" belirtilen açıklamada, bölgeye dönmek isteyen Lübnanlıların idaresinin "UNIFIL güçlerinin yetki alanında olmadığı" kaydedildi.
"İsrail ordusu, Lübnan topraklarındaki sivillere ateş açmaktan kaçınmalıdır." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Lübnan ordusuna da "gerilimin artmasını önleme" çağrısı yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.