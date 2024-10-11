Lübnan'dan ayrılanlar, Suriye'de rejimin saldırılarında boşaltılan bölgelere yerleşmeyi sürdürüyor
İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılar nedeniyle aralarında Hizbullah mensuplarının da bulunduğu 100 binden fazla kişi, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırıları nedeniyle boşaltılan bazı bölgelere yerleşiyor.
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Lübnan Afet Risk Yönetimi Birimi verilerine göre, 23 Eylül'den itibaren Lübnan'dan 400 binden fazla kişi Suriye'ye geçti.
Lübnan'dan ayrılanlar, Lübnan-Suriye arasındaki el-Masnaa, Cıdeydit Yabus ve Cusiyye sınır kapıları ile Hizbullah'ın kontrolündeki gayriresmi geçiş noktalarından Suriye'ye geliyor.
Lübnan'dan Suriye'ye geçen 300 bin 774 Suriye vatandaşının büyük bölümünü, daha önce iç savaş nedeniyle Suriye'den Lübnan'a sığınmak zorunda kalanlar oluşturuyor.
Suriye vatandaşları, Esed yönetiminin kontrolündeki Şam, Hama, Humus ve Halep illerinin yanı sıra rejim karşıtı grupların kontrolündeki İdlib ile PKK/YPG'nin işgalindeki Haseki iline ve Kamışlı ilçesine de yerleşiyor.
Aralarında Hizbullah mensuplarının da bulunduğu 100 binden fazla Lübnanlı da iç savaşta Humus, Şam, Hama, Halep, Lazkiye ve Tartus illerinde Esed rejiminin bombalaması sonucu zorunlu göçle boşaltılan bazı bölgelere gidiyor.
Lübnan'dan gelenler daha çok Şam ile Humus'a yerleşiyor
AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, bu 100 bin kişiden en az 80 bini başkent Şam ve Humus'a, 20 bini ise Hama, Halep, Tartus ve Lazkiye illerine geldi.
Lübnan'dan Suriye'ye geçen Lübnanlılar, Şam'da Seyyide Zeynep, Hüseyniyye, Zeynelabidin, Huceyra, Beyt Sahım, Zahire, Def Şok, Kazzaz, Yermuk Kampı, Kudsayya, Cura, Nebik ve Sahil mahallelerine yerleşti.
Esed yönetimi Humus ilinin Rastan, Telkelah, Teldo, Vaar, Kusayr ilçeleri ile kırsalındaki geniş bir alana yerleşen Lübnanlılar için 9 barınma merkezi kurdu.
Ayrıca Kusayr ve Telkelah ilçelerinde 4 okul boşaltılarak Lübnanlılar için barınma merkezi olarak tahsis edildi.
Lübnan'dan gelen bu ülke vatandaşları Suriye'nin orta kesimindeki Hama ilinde de Tavafra, Başura, Ebu Fida bölgeleri ile Ebu Hakfe, Um Amed, Sindyane ve Um Tuyur mahallelerine yerleşti.
Lübnan'dan ayrılanların gidiş noktaları arasında Irak da yer alıyor
İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'dan ayrılanların bir kısmı da Irak'a gidiyor.
Iraklı Şii milis gücü Haşdi Şabi, Suriye'nin Deyrizor iline gelen Hizbullah üyelerinin geçişini Irak sınırındaki Elbukemal ilçesinden sağlıyor.
Beyrut'tan Şam'a ve ardından otobüslerle Deyrizor'a gelenler, Haşdi Şabi'ye bağlı komiteler tarafından karşılanarak Elbukemal'den Irak'a geçiriliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.