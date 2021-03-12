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Dünya

Lübnan'da yüzlerce kişi 'geçiş hükümeti kurulması' talebiyle Meclis binasına yürüdü

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, giderek derinleşen ekonomik krizi ve 7 aydır hükümet kurma konusunda anlaşamayan siyasi güçleri protesto eden yüzlerce kişi "acil geçiş hükümeti kurulması" talebiyle yürüyüş düzenledi.

Mahmut Geldi   | 12.03.2021
Lübnan'da yüzlerce kişi 'geçiş hükümeti kurulması' talebiyle Meclis binasına yürüdü Fotoğraf: Mahmut Geldi / AA

Beyrut

Başkentteki İçişleri Bakanlığı önünde toplanan yüzlerce Lübnanlı, Merkez Bankası, Bankalar Birliği ve Şehitler Meydanı'ndan geçerek şehir merkezindeki Meclis binasına kadar yürüdü.

Lübnan'da yüzlerce kişi "geçiş hükümeti kurulması" talebiyle Meclis binasına yürüdü

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, giderek derinleşen ekonomik krizi ve 7 aydır hükümet kurma konusunda anlaşamayan siyasi güçleri protesto eden yüzlerce kişi "acil geçiş hükümeti kurulması" talebiyle yürüyüş düzenledi. Başkentteki İçişleri Bakanlığı önünde toplanan yüzlerce Lübnanlı, Merkez Bankası, Bankalar Birliği ve Şehitler Meydanı'ndan geçerek şehir merkezindeki Meclis binasına kadar yürüdü. ( Mahmut Geldi - Anadolu Ajansı )

Lübnan bayraklarının yanı sıra "kurtarıcı geçiş hükümetinin kurulması için bir olacağız", "gençlerimiz ihracat ürünü değil, çile de kaderimiz değil", "halk mezhepçi olduğu için, yolsuzlukla yönetiliyor" ve "Beyrut Limanı'ndaki patlamanın suçluları hesap versin" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri başta olmak üzere tüm siyasiler aleyhine çeşitli sloganlar attı.

Eylemciler mezhep eksenli siyasi güçlerin gitmesini istiyor

Ekonomik krizin giderek derinleşmesine ve siyasilerin buna çözüm getirecek teknokratlar hükümeti kurma konusunda anlaşamamasına tepki gösteren eylemciler, bir saatten fazla süren yürüyüş boyunca 30 yıldan beri ülkeyi yöneten mezhep eksenli siyasi güçlerin gitmesi talebini içeren "devrim" söylemli sloganlar attı.

"Siyasi güçlerin tümü değişinceye kadar eylemlerimiz sürecek"

Lübnan'da 17 Ekim 2019'da başlayan toplumsal gösterilerin aktif isimlerinden biri olan emekli subay George Nadir, yürüyüş sırasında basına yaptığı açıklamada, "siyasi güçlerin tümü değişinceye kadar eylemlerini sürdüreceklerini" söyledi.

Öte ülkenin diğer bazı bölgeleri de ekonomik kriz nedeniyle kötüleşen hayat koşulları ve yerel para birimindeki değer kaybının protesto edildiği gösterilere sahne oldu.

Karaborsada dolar 11 bin Lübnan lirası

Merkez Bankasının resmi kuru 1500 Lübnan lirasında sabit tutmasına rağmen karaborsada bugün itibarıyla 1 ABD doları 11 bin Lübnan lirası üzerinden işlem gördü.

Ülkede gıda, ilaç ve akaryakıt gibi temel ihtiyaç maddelerinin dolarla ithal edilmesi dolayısıyla karaborsadaki kur, doğrudan hayat pahalılığına yol açıyor.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, 17 Ekim 2019'dan beri yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş durumda.

Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları büyütürken yeni bir hükümet krizi de doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti, ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak siyasi güçler ile yöneticileri gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

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