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Dünya

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in işgalini sürdürdüğü güneydeki noktalardan çekilmesini istedi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan ordusunun sınır bölgesindeki konuşlanma sürecini tamamlaması için İsrail'in işgalini sürdürdüğü noktalardan çekilmesi gerektiğini söyledi.

Mahmut Geldi  | 28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in işgalini sürdürdüğü güneydeki noktalardan çekilmesini istedi

Beyrut

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Fransız senatosundan bir heyeti başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda kabul etti.

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İsrail'in Lübnan'a yönelik ihlallerine dikkati çeken Avn, "Lübnan ordusunun güneydeki sınır bölgelerinde konuşlanma sürecini tamamlaması için İsrail'in işgalini sürdürdüğü 5 noktadan hızlıca çekilmesi gerekir." dedi.

Böylece güneydeki sınır bölgesinde devletin güvenlik sorumluluğunu üstleneceğini söyleyen Avn, ülkede Hizbullah ve diğer grupların elinde bulunan silahlara işaret ederek, "Silahları devletin tekelinde tutma kararı alınmıştır ve savaş söylemine dönüşe izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Avn, Lübnan ile Suriye arasındaki sınır hattına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Lübnan ordusu doğudaki sınır hattında konuşlanmış ve görevini tam olarak yerine getiriyor. Ordu aynı zamanda hem terörle mücadele ediyor hem de kaçakçılık eylemlerini engelleyerek iç güvenliği sağlıyor. Çözüm bekleyen konular için de Lübnan ile Suriye arasında ortak komiteler oluşturulacak."

Söz konusu komitelerden birinin Lübnan ile Suriye arasındaki sınırları belirleme ve Lübnan'da bulunan Suriyeli mültecilerin durumuyla ilgili olacağını aktaran Avn, Lübnan'da yönetimi geldikleri günden beri attıkları adımlarla devleti inşa ederek hem içeride hem de dışarıda güven sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD de yer alıyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, 17 Nisan'da basına yaptığı açıklamada, 27 Kasım'dan bu yana ateşkes anlaşmasını 2 bin 740 kez ihlal eden İsrail'in bu süre zarfında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 190 kişinin öldüğünü, 485 kişinin yaralandığını söylemişti.

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