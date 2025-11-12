İsrail, Lübnan'ın güneyine topçu saldırıları düzenledi
İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetindeki Meys el-Cebel beldesine topçu saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi.
Beyrut
Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu ateşkese rağmen Meys el-Cebel beldesinin batısını 5 topçu saldırısıyla hedef aldı.
Lübnan makamlarından söz konusu saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, sundukları müzakere seçeneğine İsrail'den henüz yanıt almadıklarını belirtti
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinin "topraklarını kurtarmak amacıyla" önerdiği müzakere seçeneğine ilişkin İsrail'den henüz bir yanıt almadıklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Gazeteciler Sendikasından bir heyeti kabul etti.
Lübnan'ın milli çıkarlarını diplomasi yoluyla korumaya çalıştığını belirten Avn, "Lübnan, topraklarını kurtarmak amacıyla sunduğu müzakere seçeneğine ilişkin İsrail'den henüz bir yanıt almadı. Güç mantığı artık sonuç vermiyor, aklın gücüne yönelmeliyiz." ifadesini kullandı.
Avn, İsrail saldırılarının durması, işgal altındaki Lübnan topraklarının kurtarılması ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin projelerinin olduğunu kaydetti.
Öte yandan Hizbullah'ın Litani Nehri'nin güneyinde faaliyet göstermediğini dile getiren Avn, Lübnan ordusunun ise ülke topraklarının tamamında görevini yerine getirdiğini ifade etti.
Avn'ın müzakere çağrıları
İsrail saldırılarının sürdüğü bir dönemde Cumhurbaşkanı Avn, sık sık Tel Aviv ile dolaylı müzakere çağrılarında bulunuyor.
Diyalog ve diplomasinin "ulusal çıkarların korunmasında tek yol olduğunu" düşünen Avn, ülkesinin İsrail ile müzakereden başka seçeneği bulunmadığı görüşünü savunuyor.
Buna karşılık, ülkede silahların sadece devletin tekelinde toplanmasının tartışıldığı bir dönemde Hizbullah, Avn'ın çağrılarına zıt bir tutum sergiliyor.
Ateşkes anlaşması
İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.
Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.
İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.