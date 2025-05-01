Dünyada 1 Mayıs kutlamaları
Dünyada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Ankara
Yunanistan'ın başkenti Atina'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yürüyüşle kutlandı.
Mücadeleci İşçi Sendikası Cephesi (PAME), Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY) ve İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (GSEE) çağrısıyla başkent Atina'da toplanan grup, parlamento binası önüne yürüdü.
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Halk, eylem vesilesiyle, iki yıl önce Yunanistan'da yaşanan ve 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasındaki sorumluların bulunması, son dönemde artan hayat pahalılığına çözüm bulunması, toplu iş sözleşmelerinin yenilenmesi, maaşların artırılması gibi taleplerini de dile getirdi.
Öte yandan Filistin bayrakları taşıyan çok sayıda katılımcı "Filistin'e özgürlük" sloganı attı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle, başta Selanik olmak üzere ülkenin birçok kentinde benzer eylemler düzenlendi.
Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya
Kosova'nın başkenti Priştine'nin merkezinde işçi sendikaları ve aktivistlerin organizasyonuyla yürüyüş düzenlendi.
"Eşitlik, Onurlu İş ve Yaşam", "Özgür ve Eşit Bir Toplum İçin" pankartlarının taşındığı yürüyüşte yapılan açıklamalarda, işçilerin olumsuz çalışma koşulları ve ülkedeki enflasyonun etkileri gibi sorunlar gündeme getirildi.
Özel sektör çalışanlarının maaş artışı talep ettiği yürüyüşte ayrıca son 5 yılda Kosova'da 97 işçinin iş kazaları sonucu hayatını kaybettiğine dikkati çekildi.
Arnavutluk'ta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde etkinlikler ve eylemler düzenlendi.
Arnavutluk Sendikalar Birliği ve Arnavutluk Çalışma Hakları Koalisyonu tarafından başkent Tiran'daki Rahibe Teresa Meydanı'nda eylem düzenlendi.
Onlarca vatandaşın katıldığı eylemde, ülkede sosyal korumaya ve adil ücretlere daha fazla önem verilmesi çağrısı yapıldı.
Kuzey Makedonya'da, Makedonya Sendikalar Birliği (SSM) tarafından başkent Üsküp'te yürüyüş yapıldı.
Katılımcılar, SSM'nin binasından Meclis binasına yürüdü.
Burada milletvekillerinden asgari ücretin 500 avroya çıkarılması, diğer maaşların da 100 avro artırılması talebinde bulunan katılımcılar, ardından yürüyerek Makedonya Ticaret Odası ve Başbakanlık binasına gitti.
Bosna Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan
Bosna Hersek'te 1 Mayıs kapsamında protesto gösterileri düzenlendi ve güvenlik güçleri normal çalışmasını sürdürdü.
Gösterilere katılımlar düşük düzeyde olurken, 2 günlük resmi tatil dolayısıyla vatandaşlar piknik alanlarında ve turistik bölgelerde yoğunluk oluşturdu.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da toplanan bazı sendika temsilcileri, işçilerin çalışma şartlarının ve ücretlerinin iyileştirilmesi talebinde bulundu.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, resmi tatil dolayısıyla vatandaşlar park ve piknik alanlarına gitmeyi tercih etti. Bazı park alanlarında vatandaşlara ücretsiz yemek dağıtılırken, şehir merkezleri boş kaldı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, hükümet binası önünde gösteri yapıldı. İşçi sendikalarına öğrencilerin de destek verdiği gösteride, Novi Sad şehrindeki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 16 kişi anıldı.
Göstericiler, hayatını kaybeden 16 kişi için 16 dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Rusya
Rusya Bağımsız Sendikalar Federasyonu’nun organizasyonuyla ülke genelinde 45 bölgede 8 binden fazla miting, konser ve yürüyüş düzenlendi.
Siyasi partiler de 1 Mayıs'ı kendi programlarıyla kutladı.
Başkent Moskova’da Komünist Parti, Liberal Demokrat Parti ve Gerçek İçin Adil Rusya Partisi ayrı ayrı yerlerde üyeleriyle mitingler düzenledi. Komünist Parti’nin mitinginde Filistin’e destek amacıyla bazı vatandaşların Filistin bayrağı taşıdığı görüldü.
Sovyetler Birliği döneminde oldukça geniş kapsamlı kutlanan 1 Mayıs, bugün ülkede eski görkemiyle kutlanmasa da bazı partiler ve işçi sendikaları tarafından, izin alınarak önceden belirlenen salonlarda ve alanlarda kutlanıyor.
Ülkede resmi tatil olan 1 Mayıs’ta özellikle Komünist Parti, Liberal Demokrat Parti gibi partiler devletin gösterdiği alanlarda ve salonlarda izinli küçük mitingler düzenliyor.
Yetkililerin konuşma yaptığı mitingler bayram havasında sona eriyor, çeşitli yerlerde akşam saatlerinde konserler düzenleniyor.
Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra ülkede sokaklarda toplu etkinlikler sınırlandırıldığı için 1 Mayıs etkinlikleri de daha küçük ölçekte gerçekleştiriliyor.
Almanya
Alman Sendikalar Birliğinin (DGB) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle bu yıl Saksonya eyaletinin Chemnitz kentinde gerçekleştirdiği merkezi gösteriye yaklaşık 1000 kişi katıldı.
DGB Başkanı Yasmin Fahimi burada yaptığı konuşmada ülkede kurulacak yeni hükümete ekonomik büyümeyi teşvik etme ve çalışanların üzerinde daha fazla yük getirilmemesi çağrısında bulundu.
Hükümetin çalışanları koruyan yasalarda değişiklik yapmamasını, işverenlerin de çalışanlarının çalışma şartlarını iyileştirmesini isteyen Fahimi, "İşverenler, düşük ücretlerle ve kötü çalışma koşullarıyla vasıflı iş gücü çekemeyeceklerini hala anlamadılar." dedi.
Başkent Berlin’de de sendikalar tarafından düzenlenen yürüyüşte binlerce kişi, Karl-Marx Allee Caddesi’nden 1 Mayıs kutlamalarının yapıldığı Berlin Belediye binası önüne kadar yürüdü.
Sayıları 5 bini aşan göstericiler yürüyüşte, "Bizimle güçlü ol", "Ben bu eşitsizliği ve bu adaletsizliği görüyorum", "Siz harekete geçene kadar grevi yapmayı sürdüreceğiz", "Gazze savaşını durdurun, insan hayatlarını kurtarın", "Kapitalizmi aşın, eşitlik şimdi" ve "Zenginlerden kesinti yapın" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.
Belediye binası önünde toplanan göstericiler daha sonra burada kurulan stantlarda yemek yedi ve müzik eşliğinde eğlendi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Cottbus, Siegburg, Bamberg, Nürnberg, Wolfsburg, Münih ve Frankfurt kentlerinde de gösteri ve etkinlikler düzenlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.