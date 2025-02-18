Dolar
36.27
Euro
37.91
Altın
2,935.09
ETH/USDT
2,638.70
BTC/USDT
94,150.00
BIST 100
9,916.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnan'da İsrail'in çekildiği beldelerde 23 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Lübnan'da İsrail ordusunun çekildiği beldelerdeki arama kurtarma çalışmaları sonucu 23 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Mahmut Geldi  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Lübnan'da İsrail'in çekildiği beldelerde 23 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, sivil savunma ekiplerinin, ülkenin güneyinde İsrail ordusunun çekildiği beldelerde arama kurtarma çalışmaları yaptığı belirtildi.

Ordu güçleriyle koordineli süren arama kurtarma çalışmalarında bugün Meys el-Cebel beldesinde 14, Merkeba'da 3, Kefr Kila'da 3 ve el-Udeyse beldesinde de 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

Enkaz altından çıkarılan toplam 23 cenazenin DNA testleri için hastanelere nakledildiği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilme süreci

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu.

Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde kontrolü tam olarak ele almadığını ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında 79 kişi hayatını kaybetti, 267 kişi yaralandı.

Lübnan-İsrail sınırındaki beldelerde yaşayan binlerce Lübnanlı, İsrail ordusunun saldırıları ve sürdürdüğü işgali nedeniyle yerinden edildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde hava saldırısı düzenlediği ve işgal ettiği bölgelerde hem tarım arazilerine zarar verdi hem de çok sayıda sivil yapıyı yerle bir etti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, "İsrail ordusu, kuzeydeki kasabaların korunmasını sağlamak amacıyla Lübnan'da sınır hattı boyunca 5 gözlem noktasındaki tampon bölgede kalacak." açıklamasıyla işgalin süreceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avcılar'da motor kısmından dumanlar yükselen metrobüsteki yolcular tahliye edildi
Bakan Işıkhan: Kosova'daki yatırımlarımız her geçen gün artıyor
THY'den beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri
Küçükçekmece'de metrobüs durağına bağlanan alt geçidi su bastı
Türk devletleri, parlamenter diplomaside daha güçlü işbirliği hedefi koydu

Benzer haberler

Lübnan'da İsrail'in çekildiği beldelerde 23 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Lübnan'da İsrail'in çekildiği beldelerde 23 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Lübnan ordusu ülkenin güneyinde İsrail'in çekildiği beldelere konuşlanıyor

İsrail ordusu "beş nokta" dışında Lübnan'ın güneyinden çekiliyor

Lübnan, İran uçuşlarının askıya alınma süresinin uzatılmasına karar verdi

Lübnan, İran uçuşlarının askıya alınma süresinin uzatılmasına karar verdi
İsrail ordusu, tanınan süreye rağmen Lübnan'ın güneyinde 5 noktada işgalini sürdürecek

İsrail ordusu, tanınan süreye rağmen Lübnan'ın güneyinde 5 noktada işgalini sürdürecek

Lübnanlı askeri uzmanlara göre, ateşkesin sürebilmesi için İsrail güneyden tamamen çekilmeli

Lübnanlı askeri uzmanlara göre, ateşkesin sürebilmesi için İsrail güneyden tamamen çekilmeli
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet