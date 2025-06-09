Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Ümit Özdağ ve Ali Sukas'ı ziyaret edecek.
(11.00/İstanbul)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir oyuncusu, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinin hazırlıkları kapsamında ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde Meksika ile yapılacak özel maç öncesi Kenan Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.
(Chapel Hill/21.00)
2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.
(İstanbul/20.30)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.