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Dünya

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde İHA'yla hedef aldığı belediye çalışanı öldü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı belediye çalışanıın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Mahmut Geldi  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde İHA'yla hedef aldığı belediye çalışanı öldü

Beyrut

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Nebatiye vilayetine bağlı "Yukarı Nebatiye" beldesinde bir motosikleti İHA'la vurduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıda bir vatandaşın hayatını kaybettiği ifade edildi.

Ülkenin resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise İsrail'in düzenlediği saldırının hedefindeki kişinin evlere su vermek için kuyuya motosikletle giden Yukarı Nebatiye Belediyesi çalışanı Mahmud Atavi olduğu aktarıldı.

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Haberde ayrıca Atavi'nin kardeşi Mustafa Atavi'nin de yıllar önce İsrail'in yakın bölgeye düzenlediği saldırıda öldüğü hatırlatıldı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları insansız hava araçlarıyla hedef almaya devam ediyor.

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