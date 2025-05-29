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Dünya

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyini yeni saldırılarla hedef aldı

İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyine yeni saldırılar düzenlediği bildirildi.

Mahmut Geldi  | 29.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyini yeni saldırılarla hedef aldı

Beyrut

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in güney bölgelerine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

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İsrail'in akşam saatlerinden itibaren güneydeki Nebatiye vilayetinin yanı sıra Sur ve Sayda kentlerinde uçuşlarını yoğunlaştırdığı aktarılan haberde, İsrail savaş uçaklarının güneyde yer alan Sayda kentine bağlı Binaful beldesini 2 saldırıyla hedef aldığı ifade edildi.

Haberde, İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının güneydeki bölgelerde uçuşlarını devam ettirdiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bazı askeri yerleri hava saldırılarıyla bombaladıklarını bildirdi.

Sayda bölgesinde Hizbullah'ın son zamanlarda yeniden inşa etmeye çalıştığı altyapıyı ve askeri araçları bombalandığını öne süren Adraee, güneydeki bölgelerde ayrıca Hizbullah'a ait askeri yerlerdeki roket platformlarını hedef aldıklarını ifade etti.

Hizbullah'ın güneydeki bölgelerde faaliyet göstermesinin Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlamasına aykırı olduğunu ileri süren Adraee, İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarını sürdürebileceğine işaret etti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.

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