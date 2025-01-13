Lübnan'da hükümeti kurma görevi, Uluslararası Adalet Divanı Başkanı Selam'a verildi
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Nevvaf Selam'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.
Beyrut
Cumhurbaşkanı Avn, 9 Ocak'ta görevine başlamasının ardından, yeni kabineyi oluşturacak ismin belirlenmesi için Meclis'teki siyasi gruplarla yürüttüğü istişare görüşmelerini tamamladı.
Cumhurbaşkanlığı Genel Müdürü Anton Şukayr, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Avn'ın yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiği Selam'ı Baabda Sarayı'na davet ettiğini bildirdi.
UAD Başkanı Selam'ın halihazırda yurt dışında olduğunu ve yarın ülkeye geleceğini aktaran Cumhurbaşkanlığı Genel Müdürü, istişari görüşmelere katılan 128 milletvekilinden 84'ünün Selam için, 9'unun eski Başbakan Necib Mikati için, 35'inin de çekimser oy kullandığını paylaştı.
Lübnan Başbakanı Mikati'den hükümeti kurmakla görevlendirilen Nevvaf Selam'a tebrik telefonu
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Nevvaf Selam'ı arayarak tebrik etti.
Mikati'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Lübnan Başbakanı, yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Selam'ı arayıp yeni hükümeti kurma görevinde başarılı olması temennisinde bulundu.
Görevi süresince başta İsrail saldırıları olmak üzere iç ve dış ciddi zorluklarla mücadele ettiklerini belirten Mikati, bunun ülkesindeki siyasette, güvenlikte, ekonomide ve sosyal hayatta yansımalaranın olduğunu belirtti.
Mikati, görevi süresince bu zorluklara göğüs germede hükümetinin yanında olan Lübnan halkına da teşekkür etti.
Hükümetinin kısa sürede ciddi çalışmalar gerçekleştirdiğini aktaran Mikati, İsrail saldırılarının etkilerinin giderilme sürecinin temelinin atıldığını, devletin mali kapasitesinin düzeltme yolunda ilerlendiğini ifade etti.
Mikati, çok sayıda reformun temelinin atıldığını belirterek, "Bu zor şartlara rağmen hükümetimiz devlet işlerini yönetmek, devamlılığını sağlamak ve kamu kurumlarının işleyişini garanti altına almak için çalıştı." ifadesini kullandı.
Lübnan Başbakanı, birçok kişinin sorumluluk almaktan çekildiği en zor zamanlarda ülkeye liderlik ettiğini kaydetti.
Mikati, Lübnan halkına seslenerek, "Karşı karşıya olduğumuz zorlukların büyük olduğu doğru ancak halkımızın iradesi bu zorluklardan daha güçlü. Birliğimiz ve dayanma gücümüz kurtuluşumuzdur. Savaşları ve krizleri birlikte aştığımız gibi yeniden birlikte ayağa kalkacağız." ifadelerini kullandı.
Yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen UAD Başkanı Selam kimdir?
UAD Başkanı Nevvaf Selam, 1953 yılında Beyrut'ta dünyaya geldi. Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisans yapan Selam, Birleşmiş Milletler bünyesinde hukuki alanlarda çok sayıda görevde bulundu.
UAD'ye 6 Şubat 2018'de seçilen Selam daha önce 2007 ile 2017 arasında BM'nin New York merkezinde Lübnan Büyükelçisi ve Daimi Temsilciliğini yürüttü.
Selam, BM Güvenlik Konseyinde Lübnan'ın geçici üyeliği döneminde (2010-2011) ülkesini temsil etti.
Ayrıca, Eylül 2012-2013 arasında BM 67. Dönem Genel Kurulu Başkan Yardımcılığı yapan Selam, ülkesinin BM'ye bağlı Ekonomik ve Sosyal Konseyinde (ECOSOC) 2016'da temsilcilik yaptı.
Selam, Şubat 2024'te de UAD Başkanı seçildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.