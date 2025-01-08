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Dünya

Lübnan'da Dürzi lider Canbolat: Türkiye, Suriye halkını kucaklamıştır

Lübnan'da Dürzi lider Velid Canbolat, Türkiye'nin Suriye halkını kucakladığını belirterek, kendisinin son Ankara ziyaretinin amacının Suriye'yi kucaklamak ve yeni rejime yardım etmek olduğunu söyledi.

Hüsameddin Salih, Ali Semerci  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
Lübnan'da Dürzi lider Canbolat: Türkiye, Suriye halkını kucaklamıştır

İstanbul

Eski İlerlemeci Sosyalist Partisi Başkanı Canbolat, Lübnan'ın özel televizyon kanalı LBC'ye verdiği röportajda, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye ziyaretinin amacının Suriye'yi ve yeni rejimi kucaklamak olduğunu dile getiren Canbolat, "Suriye ve (Suriye'deki yeni yönetimin lideri) Ahmed Şara ile iletişim kurmak için mekanizma geliştiriyoruz ve Türkiye'nin bugünkü rolünden korkmuyorum. Bugün Türkiye, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın Türkiye'sidir ve Türkiye'yi farklı kılan şey büyük çeşitliliğidir. Türkiye, Suriye halkını kucaklamıştır." diye konuştu.

Dürzi lider Canbolat, "En önemlisi İsrail'in bölgedeki etkisini ve yayılmasını sınırlayabilecek ülkelerle iş birliği yapmamızdır ve Türkiye de bu ülkelerden biri." ifadesini kullandı.

Şara'yı 15 Aralık 2024'teki telefon görüşmesinde, Esed rejiminin devrilmesi dolayısıyla tebrik eden Canbolat, 22 Aralık'ta başkent Şam'da Şara ile bir araya gelmişti.

Dürzi lider Canbolat, 24 Aralık 2024'te de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmişti.

Lübnan'daki Dürzi toplumunun önde gelen lideri

Velid Canbolat'ın babası, İlerlemeci Sosyalist Partisinin kurucusu Kemal Canbolat, Lübnan'da iç savaşın patlak vermesinden 2 yıl sonra 1977'de suikast sonucu öldürüldü.

Babasının öldürülmesinin ardından partinin başına geçen Velid Canbolat, bu görevi 46 yıl sürdürdü.

Velid Canbolat'ın Haziran 2023'te istifa etmesinin ardından oğlu Teymur Canbolat partinin yeni başkanı oldu.

Canbolat, Lübnan'daki Dürzi toplumunun da en önemli lideri konumunda bulunuyor.

Velid Canbolat, 2015'te Birleşmiş Milletler Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi'nde verdiği ifadede, babasının suikastının arkasında Suriye rejiminin olduğunu söylemişti.

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