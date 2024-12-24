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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı kabul etti

Özcan Yıldırım  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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