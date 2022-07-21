Dolar
17.72
Euro
18.03
Altın
1,710.78
ETH/USDT
1,558.20
BTC/USDT
23,055.00
BIST 100
2,511.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnan'da 2 yıl önceki liman patlamasının enkazından alevler yükseldi

Lübnan'da 2 yıl önce 200'den fazla kişinin ölümüne yol açan Beyrut Limanı'ndaki patlamanın yaşandığı tahıl silosunun enkazında yeniden yangın çıktı.

İdiris Okuduci   | 21.07.2022
Lübnan'da 2 yıl önceki liman patlamasının enkazından alevler yükseldi

Beyrut

Patlama nedeniyle harabeye dönen ve hakkında yıkım kararı verilen tahıl silosundan geriye kalan buğdaylar 2 haftadır yanıyor. Ancak daha önce küçük çaplı olan yangın bugün yeniden alevlenerek daha da büyüdü. Bölgeden dumanların yükselmesi çevrede paniğe neden oldu.

Yerel medyaya göre, itfaiye ekipleri silonun yıkılma ihtimali olduğu için yangına yerden müdahale edemiyor. Bu nedenle daha önce de yangına sadece helikopterlerle müdahale edilmişti.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Lübnan'ın sahip olduğu tek tahıl silosu da bu patlamada kullanılamaz hale gelmişti.

Lübnan hükümeti, 14 Nisan'da Beyrut Limanı'ndaki patlamanın sembolüne dönüşen harap haldeki tahıl silosunun tamamen yıkılmasına karar vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MGK Bildirisi: Yunanistan'ın karasuyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesi kabul edilemez
Bölücü terör örgütünden kaçan 1 terörist Habur'da teslim oldu
Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem
Beşir Derneği 560 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı
Kocaeli'de eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü

Benzer haberler

Lübnan'da 2 yıl önceki liman patlamasının enkazından alevler yükseldi

Lübnan'da 2 yıl önceki liman patlamasının enkazından alevler yükseldi

Fransa'da Gironde'daki yangınlar, 10'uncu gününde hala kontrol altına alınamadı

Lübnan Milli Kütüphanesinde 'Türkiye Kitaplığı Bölümü' açılacak

Antalya'da plastik inşaat malzemeleri üretilen fabrikada yangın çıktı

Antalya'da plastik inşaat malzemeleri üretilen fabrikada yangın çıktı
Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor

Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor
Avrupa yangınların önüne geçemiyor

Avrupa yangınların önüne geçemiyor