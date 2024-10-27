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Dünya

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarının başından bu yana 167 sağlık çalışanı öldü

İsrail'in Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarında ölen sağlık çalışanlarının sayısının 167'ye, yaralananların 275'e yükseldiği bildirildi.

Naim Berjawi, Safiye Karabacak  | 27.10.2024 - Güncelleme : 27.10.2024
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarının başından bu yana 167 sağlık çalışanı öldü

Beyrut

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Ayn Beal beldesinde Emel Hareketi'ne bağlı Er-Risale İlk Yardım Derneği merkezine düzenlediği saldırıda 3 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sağlık görevlilerini hedef almanın savaş suçu olduğu ve uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirip buna son vermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "İsrail saldırılarının başından bu yana sağlık görevlileri arasında ölenlerin sayısı 167'ye, yaralı sayısı ise 275'e ulaştı." ifadelerine yer verildi.

Lübnan'daki Şii Emel Hareketi, İsrail'in Er-Risale İlk Yardım Derneği merkezine düzenlediği saldırıda 3 mensubunun öldürüldüğünü açıklamıştı.

İsrail’in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 653 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 653 kişi öldü, 12 bin 360 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 486 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

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