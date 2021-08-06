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Dünya

Lübnan ordusundan angajman kurallarını değiştirmekle sorumlu tuttuğu İsrail'e baskı yapılması çağrısı

Lübnan ordusu, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'e (BM), angajman kurallarını değiştirmekle sorumlu tuttuğu İsrail'in "düşmanca uygulamalarını" durdurması için baskı yapmaları çağrısında bulundu.

Muhammed Semiz   | 06.08.2021
Lübnan ordusundan angajman kurallarını değiştirmekle sorumlu tuttuğu İsrail'e baskı yapılması çağrısı Fotoğraf: Muhammed Ali Akman/AA

Beyrut

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, BM arabuluculuğunda Lübnan'ın güneyindeki Ras en-Nakura beldesindeki BM Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) karargahında Lübnan ve İsrail ordu yetkilileri arasında bir toplantı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, UNIFIL Komutanı General Stefano Del Col'ün başkanlık ettiği toplantıya Lübnan ordusu heyetinin General Hasib Abdo başkanlığında katıldığı aktarıldı.

İsrail'in angajman kurallarını değiştirmekle suçlandığı açıklamada, uluslararası topluma ve BM'ye, "düşmanca uygulamalarını" durdurması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in işgali altındaki Şeba Çiftlikleri, Kefr Şuba Tepeleri ve El-Gacer beldesinden çekilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

İsrail-Lübnan sınırındaki gerginlik

İsrail ordusu, 4 Ağustos'ta Lübnan'dan ülkenin kuzeyine 3 roket atıldığını, bunlardan ikisinin İsrail'de açık alanlara, diğerinin ise Lübnan topraklarına düştüğünü açıklamıştı.

Buna karşılık Lübnan tarafına top atışları gerçekleştiren İsrail ordusu, gece saatlerinde de Lübnan'ın güneyindeki kırsal alanlara hava saldırıları düzenlemişti.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), Lübnan'dan İsrail'e düzenlenen roket atışı ve Tel Aviv'in buna karşılık vermesi üzerine gerginliğin arttığı Lübnan-İsrail sınırında "tansiyonun düşürülmesi" çağrısında bulunmuştu.

Lübnan ordusu ülkenin kuzeyinden gerçekleştirilen roket atışlarından sonra İsrail'in 92 topçu atışıyla Lübnan'ın güneyindeki 6 bölgeyi hedef aldığını açıklamış ve söz konusu roketlerin kaynağıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, ülkesinin güneyine düzenlediği saldırılar nedeniyle İsrail'i acil olarak BM Güvenlik Konseyine şikayet etme talimatı vermişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn da ülkesinin güneyinde 2006 yılından bu yana bir ilk olan İsrail'in hava saldırılarının bölgedeki tansiyonu yükseltme amacı taşıdığını belirtmişti.

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