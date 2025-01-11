Lübnan ordusu ülkenin güneyinde İsrail'in çekildiği beldelere konuşlanmayı sürdürüyor
Lübnan ordusunun, İsrail'in çekilmesinin ardından ülkenin güneyindeki bazı beldelerde konuşlanmasını sürdürdüğü bildirildi.
Beyrut
Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Ras Nakura ile batı kesimindeki beldelerde konuşlanmanın sürdürüldüğü aktarıldı.
- Lübnan'ın yeni Cumhurbaşkanı Avn'ı çözülmesi gereken güvenlik ve ekonomik problemler bekliyor
- İsrail'in Lübnan'ın güneyinde çekildiği beldeden 5 kişinin daha cesedi çıkarıldı
- İsrail ordusu, Lübnan ile yapılan ateşkesi 43. gününde 19 kez ihlal etti
Ras Nakura'nın yanı sıra İsrail ordusunun çekilmesinin ardından, Alma eş-Şaab, Ed-Dıhayra, Ayterun, Bint Cibeyl, Tayr Harfa, Mecdel Zun, Es-Salehani ve El-Kavzah beldelerinde Lübnan ordusunun konuşlanmasını devam ettirdiği belirtildi.
Lübnan ordusunun, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ve Ateşkesi Denetleme Komitesi koordinesinde konuşlanmasını ve önemli noktaları güvence altına almayı sürdürdüğü ifade edildi.
Bölgede patlamamış savaş mühimmatlarının imha edilmesi, yolların açılması ve enkaz kaldırma gibi çalışmaların yapıldığı kaydedildi.
Halka çalışmaların sürdürüldüğü bölgelere yaklaşılmaması çağrısı yapılan açıklamada, Lübnan ordusunun konuşlanması bitene kadar talimatlarına uyulması gerekliliği vurgulandı.
Böylece, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde çekildiği belde sayısı 13'e çıktı.
İsrail'in çekildiği beldelerde 13 kişinin cesedine ulaşıldı
Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde İsrail ordusunun çekildiği En-Nakura'da 8, El-Beyyada'da 2, Tayr Harfa'da 1, El-Hıyam'da 2 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.
Ulaşılan ceset ve uzuvların DNA testi için yetkililere teslim edildiği bildirilen açıklamada, Lübnan ordusunun koordinasyonundaki çalışmaların tüm kayıplar bulunana kadar sürdürüleceği vurgulandı.
Böylece Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusunun çekildiği beldelerde yürütülen arama ve saha çalışmaları kapsamında çıkarılan cesetlerin sayısı 42'si Hıyam'dan olmak üzere 53'e yükseldi.
İsrail ordusunun saldırısında 2 kişi yaralandı
Öte yandan, Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde Bint Cibeyl ilçesine bağlı Kevnin beldesine hava saldırısı düzenledi.
İsrail saldırısında 2 kişi yaralandı.
Ateşkesi ihlal eden İsrail saldırılarında 38 kişi öldü, yaralananların sayısı 41'e yükseldi.
Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi.
Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer alıyor.
Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.
İsrail ordusu ise ateşkesi sık sık ihlal etmeyi sürdürüyor.
Ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.