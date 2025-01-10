Dolar
35.42
Euro
36.31
Altın
2,690.05
ETH/USDT
3,272.60
BTC/USDT
94,852.00
BIST 100
9,910.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
LDLC Asvel Başantrenörü Pierric Poupet, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasındaki Anadolu Efes maçı sonrası Basketbol Gelişim Merkezi’nde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde çekildiği beldeden 5 kişinin daha cesedi çıkarıldı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yaklaşık bir ay önce çekildiği El-Hıyam beldesinde 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Muhammed Emin Canik  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
İsrail'in Lübnan'ın güneyinde çekildiği beldeden 5 kişinin daha cesedi çıkarıldı

Beyrut

İsrail ordusunun 11 Aralık 2024'te çekildiğini duyurduğu Hıyam beldesinde ulaşılan cenazelerin sayısı 40'a yükseldi.

Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hıyam beldesinde İsrail ordusunun daha önce hedef aldığı noktalarda saha ve arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Hıyam'ın Doğu Mahallesi'nde 4, Belediye Mahallesi'nde 1 kişinin naaşına ulaşıldığı bildirildi.

Cenazelerin bölgedeki Mercayun Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü, tüm kayıplar bulunana kadar arama çalışmalarının sürdürüleceği kaydedildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 6 kişi öldü

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Tayr Debba beldesinde bir aracı ve bir minibüsü hedef aldığı belirtildi.

İsrail saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ölü ve yaralıların bölgedeki hastanelere nakledildiği ifade edildi.

Lübnan ordusunun hedef alınan bölgede güvenlik koridoru oluşturarak olay yerine yaklaşılmasını engellediği kaydedildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını belirtmişti.

Lübnan ile ateşkesin yapıldığı 27 Kasım 2024'ten bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 39'a, yaralananların sayısı da 39'a yükseldi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Geçici Maslahatgüzar Köroğlu ile Bakan Yardımcısı Bulut, Halep'teki Başkonsolosluk binasını inceledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Ocak İdareciler Günü paylaşımı
Siber Güvenlik Kanunu Teklifi TBMM'de
Çankırı-Ankara kara yolunda yoğun sis etkili oluyor
Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya ilişkin davada ara karar açıklandı

Benzer haberler

BM: İsrail, Gazze'ye yardım operasyonlarının bir kısmını yine engelledi

BM: İsrail, Gazze'ye yardım operasyonlarının bir kısmını yine engelledi

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde çekildiği beldeden 5 kişinin daha cesedi çıkarıldı

İsrail'in Suriye'de işgal ettiği bölgede 15 kilometrelik bir "kontrol bölgesi" kurmayı planladığı öne sürüldü

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 10 kişi öldü

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 10 kişi öldü
Gazzeliler 15 aydır süren saldırılar ve açlığın yanında soğukla da mücadele ediyor

Gazzeliler 15 aydır süren saldırılar ve açlığın yanında soğukla da mücadele ediyor
İsrailli Bakan, Trump'ın göreve gelmesiyle Gazze'ye yardımları en asgari düzeye indireceklerini açıkladı

İsrailli Bakan, Trump'ın göreve gelmesiyle Gazze'ye yardımları en asgari düzeye indireceklerini açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet