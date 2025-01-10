İsrail'in Lübnan'ın güneyinde çekildiği beldeden 5 kişinin daha cesedi çıkarıldı
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yaklaşık bir ay önce çekildiği El-Hıyam beldesinde 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Beyrut
İsrail ordusunun 11 Aralık 2024'te çekildiğini duyurduğu Hıyam beldesinde ulaşılan cenazelerin sayısı 40'a yükseldi.
Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hıyam beldesinde İsrail ordusunun daha önce hedef aldığı noktalarda saha ve arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Hıyam'ın Doğu Mahallesi'nde 4, Belediye Mahallesi'nde 1 kişinin naaşına ulaşıldığı bildirildi.
Cenazelerin bölgedeki Mercayun Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü, tüm kayıplar bulunana kadar arama çalışmalarının sürdürüleceği kaydedildi.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 6 kişi öldü
Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Tayr Debba beldesinde bir aracı ve bir minibüsü hedef aldığı belirtildi.
İsrail saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Ölü ve yaralıların bölgedeki hastanelere nakledildiği ifade edildi.
Lübnan ordusunun hedef alınan bölgede güvenlik koridoru oluşturarak olay yerine yaklaşılmasını engellediği kaydedildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını belirtmişti.
Lübnan ile ateşkesin yapıldığı 27 Kasım 2024'ten bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 39'a, yaralananların sayısı da 39'a yükseldi.
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