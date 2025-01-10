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Dünya

DMM, "Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna Türk vatandaşlığı verildiğine" yönelik iddiaları yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna Türk vatandaşlığı verildiğine" yönelik iddiaları yalanladı.

Dilhan Türker Yıldız  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
DMM, "Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna Türk vatandaşlığı verildiğine" yönelik iddiaları yalanladı

Ankara

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna Türk vatandaşlığı verildi" iddiasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtilen açıklamada, "Bahse konu şahsın herhangi bir başvurusu bulunmadığı gibi şahsa vatandaşlık verilmesi de söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadesine yer verildi.


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