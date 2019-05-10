Mescid-i Aksa'da ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı
İsrail'in çıkardığı zorluklara rağmen yaklaşık 200 bin Filistinli, ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.
Kudüs
Filistinliler, İsrail'in çıkardığı zorluklar ve engellere rağmen ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti.
On binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren Batı Şeria ve Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Aksa'nın yolunu tuttu.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki yolları trafiğe kapatan İsrail polisleri, otobüsler dışında hiçbir aracın geçişine izin vermedi. Saatler süren yolculuğun ardından yürüyerek Mescid-i Aksa'ya ulaşabilen Filistinliler, ramazan ayının ilk cuma namazı için Aksa'nın avlusunu hıncahınç doldurdu.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 200 bin Filistinli cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.
Hutbede 'Yüzyılın Anlaşması'na tepki vardı
Mescid-i Aksa Cuma Hatibi Şeyh Muhammed Selim, cuma hutbesinde, geçen hafta İsrail gazetesi tarafından maddeleri sızdırılan "Yüzyılın Anlaşması"na tepki gösterdi.
Abluka altındaki Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria'yı yöneten her iki Filistinli tarafına birlik çağrısı yapan Şeyh Selim, Yüzyılın Anlaşması’na karşı birlik olarak durulabileceğini vurguladı.
Şeyh Selim, Arap ve İslam ülkelerine de "Allah'ın dinine sarılma" çağrısı yaptığı hutbesinde Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın yalnız bırakılmaması gerektiğini söyledi.
Namazın ardından izdiham yaşandı
Batı Şeria'da yaşadıkları için İsrail'in olağan günlerde Kudüs'e geçişlerine izin vermediği Filistinliler, Aksa ve Kubbetu's Sahra önünde hatıra fotoğrafları çektirdi. Filistin Kızılayının görevlendirdiği gönüllüler, Harem-i Şerif’in içinde kol gezerek, sıcaktan etkilenen kadınlara, yaşlılara ve çocuklara yardım etti.
Namazın ardından Aksa'nın kapılarında bir saatten uzun süre izdiham yaşanırken, şehrin dar sokaklarında kalabalıktan ve sıcaktan dolayı bazı Filistinliler fenalık geçirdi.
Bu sırada Mescid-i Aksa'nın kapılarında ve Eski Şehir olarak bilinen Kudüs'ün sur içi bölgesinde yüzlerce İsrail polisi hazır bekledi.
Abluka ve Ayrım Duvarı engel oldu
İsrail, Ayrım Duvarı'yla (Utanç Duvarı) çevrili işgal altındaki Batı Şeria'dan 40 yaş altı erkeklerin Kudüs'e girişini engellerken abluka altındaki yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gazze'den de Filistinlilerin girişine izin vermedi.
İsrail askeri kontrol noktalarından geri çevrilen on binlerce Filistinli erkek, ramazan ayında da Batı Şeria'nın dışına çıkamamış oldu. İsrail'in geçişine izin verdiği Filistinliler ise şafakla birlikte Kudüs'e geçebilmek için askeri kontrol noktalarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen 5 metre yüksekliğindeki beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor.
İsrail olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor. İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayanların ise ne Kudüs'e ne de başka bir yere seyahat etme hürriyeti bulunuyor.
Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail işgali altında tutuluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.