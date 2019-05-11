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Dünya

'Arabulucular İsrail'in ateşkese bağlı kalacağını teyit etti'

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, arabulucuların, Hamas'a İsrail'in ateşkese bağlı kalacağını teyit ettiğini söyledi.

Moustafa Maged Haboosh,Zeynep Hilal Karyağdı   | 11.05.2019
'Arabulucular İsrail'in ateşkese bağlı kalacağını teyit etti'

Gazze

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, arabulucuların, Hamas'a İsrail'in ateşkese bağlı kalacağını teyit ettiğini söyledi.

Hamas'a bağlı El-Aksa radyosunda İsrail'le ateşkese dair açıklamalarda bulunan Kanu, "Arabulucular, bize İsrail'in ateşkese bağlı kalacağını teyit etti. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov'dan bir telefon aldı. Mladenov, ateşkesin gidişatının olumlu olduğunu belirtti." dedi.

Ayrıca Kanu, geçen perşembe Gazze'yi ziyaret eden Mısır istihbarat heyetinin, Hamas'a İsrail'in ateşkese bağlı kalacağını ilettiğini söyledi.

Hamas yetkilisi işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze'de yaşayan Filistinlilere Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, geçen salı 480 milyon dolar yardım yapılması talimatının da ateşkesin uygulanması yolunda atılan bir adım olduğuna dikkati çekti.

Kanu, gelecek günlerde diğer ateşkes maddelerinin de hayata geçirileceğini öngördüğünü ifade etti.

İsrail'in geçen hafta sonu Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, ikisi hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı. Filistinli direniş gruplarının Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle de 1'i Filistin asıllı 4 İsrailli ölmüştü.

Mısır ile Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda, geçen pazartesi günü erken saatlerde Filistinli direniş grupları ile İsrail arasında ateşkes sağlanmıştı.

Bu arada Mısır İstihbarat Teşkilatından bir heyet, Filistinli gruplar ve İsrail hükümeti arasında kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla yürütülen görüşmeleri tamamlamak için Gazze Şeridi ve İsrail arasında bir süredir mekik dokuyor.

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