'Filistinliler uluslararası bir komployla karşı karşıya'
Hanun, "Gerek yurt içinde gerek yurt dışında yaşayan Filistinliler, Filistin davasının tasfiyesine hazırlık olarak mülteciler meselesinin ortadan kaldırılması amacı taşıyan, arkasında ABD'nin bulunduğu uluslararası bir komployla karşı karşıya." dedi.
Ramallah
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Mülteci İşleri Dairesi Genel Müdürü Ahmed Hanun, gerek yurt içinde gerek yurt dışında yaşayan Filistinlilerin, arkasında ABD'nin bulunduğu uluslararası bir komployla karşı karşıya olduğunu belirtti.
Hanun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve bölge halkını zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle her yıl 15 Mayıs'ta "Nekbe" (Büyük Felaket) hadisesini anan Filistinlilerin, 71 yıldan bu yana en zor dönemlerini geçirdiğini söyledi.
Mülteciler meselesiyle ilgili de çok zor bir dönemden geçildiğini, bu konunun bölgede savaşın fitilini ateşleyebileceğini vurgulayan Hanun, Filistinli mültecilerin Nekbe benzeri bir durumla karşı karşıya kaldığını ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü için öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" planının tehlikelerine dikkati çeken Hanun, "Gerek yurt içinde gerek yurt dışında yaşayan Filistinliler, Filistin davasının tasfiyesine hazırlık olarak mülteciler meselesinin ortadan kaldırılması amacı taşıyan, arkasında ABD'nin bulunduğu uluslararası bir komployla karşı karşıya." dedi.
Hanun, ABD'nin uluslararası alandaki gücünü kullanarak Yüzyılın Anlaşması aracılığıyla Filistin davasının tasfiye edilmesi için çalıştığını belirtti.
"Filistin halkına planı kabul ettirmek için baskılar yapılıyor"
Tüm Filistin halkının ve mültecilerin bu plana tamamen karşı çıktığını söyleyen Hanun, "Filistin halkına bu planı kabul ettirmek için ekonomik ve siyasi baskılar yapılıyor." diyerek İslam dünyasına Filistin halkına destek olma çağrısında bulundu.
Bu kapsamda ABD'nin geçen yıl Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) yaptığı yardımları kestiğini hatırlatan Hanun, İsrail'in de bu uluslararası siyasi şartları kullanarak kendi planlarını hayata geçirmeye çalıştığını söyledi.
Hanun ayrıca mültecilere verdiği hizmetleri sürdürmesi için UNRWA'ya destek olunması çağrısında bulundu.
Filistinli mültecilerin zorla çıkarıldıkları topraklara geri dönüş hakkını değerlendiren Hanun, "Geri dönüş hakkını tanımayan her türlü siyasi çözüm sınır ötesi bir tehdit arz eder. 71 yıldır çekilen sıkıntılardan sonra mülteciler meselesi çıkmaza girdi. Bu durum ülke içinde devrimi ve mücadeleyi yeniden başlatmayı gerektiriyor." ifadelerini kullandı.
"Mültecilere bu duruma düşmelerinin cezasını çektiriyorlar"
Hanun, "Mültecileri hakkından mahrum bırakmak isteyenler bölgede büyük bir yangının, savaşın fitilini ateşler ve uluslararası insan haklarıyla çelişen bu durumun sorumlusu olur. Mültecilere haklarının iade edilmesi gerekirken bu duruma düşmelerinin cezasını çektiriyorlar." dedi.
Mültecilerin kanlarının, acılarının, umutlarının ve beklentilerinin faturasını ödediğini söyleyen Hanun, bunun yanı sıra Filistinlilerin Arap ülkelerindeki iç çatışmaların bedelini de ödediğini belirtti.
Yurt dışındaki Filistinli mültecilerin özellikle de Suriye'deki kamplarda kalanların iç savaş nedeniyle zor şartlar altında olduğuna dikkati çeken Hanun, çözümün Filistinlilerin zorla çıkarıldığı topraklarına geri dönmesi olduğunu söyledi.
Filistinlilerin dönüş hakkına bağlı olduğunu, toprağına dönmek istemeyen tek bir Filistinli bile bulunmadığını dile getiren Hanun, "Atalarımız öldü ama yeni nesil asla vatanını unutmayacak." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.