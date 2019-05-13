İsrail AA foto muhabiri üzerindeki baskısını sürdürüyor
AA foto muhabiri Mustafa Kharouf'un eşi Temam, "Basın toplantısına katılmadan önce Kharouf beni aradı ve yetkililerin sınır dışı edilip Ürdün'e gitmeyi kabul ettiğini yazmasını istediklerini söyledi." dedi.
Kudüs
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evinde 22 Ocak'ta gözaltına alınan ve o günden bu yana İsrail'e ait bir sınır dışı merkezinde tutulan Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Kharouf'un eşi Temam, İsrail yönetiminin Kharouf üzerindeki baskısına devam ettiğini söyledi.
Uluslararası Af Örgütü, Kudüs Üniversitesi ve El-Hak İnsan Hakları Örgütü İsrail'in sınır dışı ederek Ürdün'e gönderme tehdidi altındaki AA foto muhabiri Kharouf'un durumuna dikkati çekmek için Doğu Kudüs'te basın toplantısı düzenledi.
Temam, burada yaptığı açıklamada, eşinin 112 günden bu yana İsrail'e ait Givon Sınır Dışı Merkezi'nde tutulduğunu belirterek, hem Kharouf'un hem de ailesinin zor günler geçirdiğini anlattı.
Yaşadıklarını anlatırken göz yaşlarına hakim olamayan Temam, Kharouf'un Givon'da sağlıksız yiyeceklerle orucunu tutmaya çalıştığını, moralinin ise gün geçtikçe kötüye gittiğini dile getirdi.
Temam, eşinin artık özgürlüğüne kavuşmak ve çok sevdiği foto muhabirliğine geri dönmek istediğini aktardı.
İsrail yönetiminin Kharouf üzerindeki baskısını her geçen gün artırdığını vurgulayan Temam, "Givon'daki İsrailli yetkililer 9 gün önce eşime sınır dışı edilerek Ürdün'e gönderilmesini kabul ettiğini gösteren resmi bir yazıyı imzalatmaya çalışmış ama o bunu kabul etmemişti. Bu basın toplantısına katılmadan yarım saat önce Kharouf beni aradı ve yetkililerin kendisine boş bir kağıt vererek sınır dışı edilip Ürdün'e gitmeyi kabul ettiğini yazmasını istediklerini söyledi. Eşim bunu da geri çevirdi." dedi.
Bir buçuk yaşındaki kızları Asya'nın da babasının yaşadıklarını yaşamaması için hukuk mücadelesine devam edeceklerini söyleyen Temam, Kharouf'un hukuksuz yere gözaltında tutulmasına tepki gösterdi.
"Kharouf'u bir an önce serbest bırakın"
Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Salih Hicazi ise İsrail makamlarının Kharouf'un neden sınır dışı merkezinde tutulduğuna dair net bir gerekçe ortaya koyamadığını vurguladı. AA foto muhabirinin 112 gündür hakkında "gizli bir dosya olduğu" ileri sürülerek gözaltında tutulduğunu kaydeden Hicazi, bu tür dosyaların başta idari tutuklular olmak üzere Filistinlilere karşı sık sık kullanıldığını ifade etti.
İsrail yönetiminin Kharouf'u suçlamak için "delil" diye işi olan foto muhabirliği yaptığı sırada Kudüs'te çektiği fotoğrafları gösterdiğini dile getiren Hicazi, "Mustafa hepimizin bildiği gibi bir foto muhabiri ve işi olan gazeteciliği yapmak için özgür olmalı. Hatta gazeteci olduğu için korunmalı ancak anladığımız kadarıyla İsrail yönetimi çektiği fotoğrafları gözaltı merkezinde tutmak ve ülkeden sınır dışı etmek için kullanıyor. Kharouf'un bir an önce serbest bırakılmasını ve İsrail kurumlarının kendisine Kudüs'te oturum izni vermesini istiyoruz." diye konuştu.
Kharouf'un gözaltında tutulması ve sınır dışı edilmek istenmesinin altında yatan nedenin onun gazeteciliği olduğunu söyleyen Hicazi, şunları kaydetti:
"Kharouf'un da tüm Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler gibi burada (Kudüs) yaşamaya ve ailesiyle birlikte yaşamını sürdürmeye hakkı vardır. Bu dosya Kharouf'un haklarını çiğnediği gibi kızı Asya'nın ve Kharouf ailesinin tüm üyelerinin de haklarını çiğnemektir."
Uluslararası Af Örgütünün başını çektiği bazı insan hakları kuruluşlarının ortaklaşa hazırladıkları bir mektubu, İsrail'de bulunan yabancı diplomatlara göndereceklerini aktaran Hicazi, mektupta yabancı diplomatlardan "Kharouf'un serbest bırakılması ve kendisine Kudüs kimliği verilmesi için İsrail yönetimine baskı yapmalarının" istendiğini ifade etti.
Hicazi, Amman yönetimine de bir mektup göndererek Kharouf'un Ürdün'de kalmaya hakkı olmadığı ve sınır dışı edilerek Ürdün'e gönderilmesinin Kharouf'un temel haklarını ihlal anlamına geleceğini belirten bir resmi yazıyı göndermelerini isteyeceklerini aktardı.
Hicazi ayrıca Uluslararası Af Örgütü olarak Kharouf'un serbest bırakılması ve Kudüs'te oturum verilmesi için uluslararası bir kampanya başlattıklarını sözlerine ekledi.
Kharouf 112 gündür gözaltında
İsrail güçleri, AA foto muhabiri Mustafa Kharouf'u "oturma izni olmadığı" gerekçesiyle 22 Ocak'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evinden gözaltına almıştı.
O günden bu yana Kharouf, hukuki mücadelesine devam ederken, İsrail, oturma izni olmadığı gerekçesiyle AA foto muhabirini büyüdüğü ve tüm ailesinin yaşadığı yer olan Doğu Kudüs'ten çıkararak zorla Ürdün'e göndermek istiyor.
Babasının çalışmak için gittiği Cezayir'de 1986'da dünyaya gelen Kharouf, ailesiyle 12 yaşındayken Doğu Kudüs'e yerleşti. O günden bu yana oturma izni almak için uğraşan Kharouf'a aradan geçen 20 yıla rağmen gereken izin verilmedi.
Doğu Kudüs'te oturma izni yerine geçen "Kudüs kimliği" sahibi Temam ile evlenen Kharouf, geçtiğimiz yıllarda "aile birleşimine" başvursa da bu girişiminden de sonuç alamadı.
İsrail makamları Kharouf'u sınır dışı ederse eşi Temam ve 1,5 yaşındaki kızı Asya'dan koparılmış olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.