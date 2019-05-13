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Dünya

Çin’den ABD’ye 60 milyar dolarlık misilleme

Çin, 60 milyar dolar tutarındaki ABD menşeli ürünlere gümrük tarifesini yüzde 5 ila yüzde 25 artırdı.

Fuat Kabakcı   | 13.05.2019
Çin’den ABD’ye 60 milyar dolarlık misilleme

Pekin

Çin, 60 milyar dolar tutarındaki ABD menşeli ürünlere gümrük tarifesinin yüzde 5 ila yüzde 25 oranında artırdığını bildirdi.

Çin Devlet Konseyi Tarife ve Vergi Komisyonundan yapılan açıklamada, ABD’nin 200 milyar dolar değerindeki Çin mallarına gümrük tarifesini yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkarmasına misilleme olarak 60 milyar dolar tutarındaki ABD menşeli ürünlere yüzde 5 ila yüzde 25 vergi artışının yapıldığı kaydedildi.

Uygulamanın 1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, artışın yüzde 5, yüzde 10, yüzde 20 ve yüzde 25 seviyelerinde olmak üzere 2 bin 493 ürünü kapsadığı aktarıldı.

Washington yönetiminin Çin’e yönelik vergi artışı kararıyla Pekin yönetimine de vergileri yükseltmekten başka seçenek bırakılmadığı vurgulanan açıklamada, “Çin tarafının vergi artış önlemleri ABD’nin tek taraflılığı ve ticari korumacılığına yönelik cevaptır. Çin, ABD’nin ikili ticari müzakerelerinin doğru yörüngesine dönmesini umuyor." ifadesi kullanıldı.

Pekin yönetimi ayrıca, ABD’ye "orta yolda buluşma" çağrısını yineledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, gün içinde yaptığı basın toplantısında, "Birçok defa gümrük tarifelerini artırmanın hiçbir sorunu çözmeyeceğini söyledik. Çin asla dış baskıya teslim olmayacak." demişti.

ABD ile Çin arasındaki "ticaret savaşı" bir yılı geride bıraktı. "Ticaret savaşı" müzakerelerinin son toplantısına katılmak üzere geçen hafta perşembe günü ABD'ye giden Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı, müzakerelerden eli boş dönmüştü. Çinli ve ABD’li heyetlerin iki gün boyunca yürüttüğü müzakerelerden sonuç alınamamıştı.

Çin Ticaret Bakanlığı cuma günü 200 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına uygulanan tarifenin yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkmasına tepki göstererek, “Bundan derin üzüntü duyuyoruz. Gerekli karşı önlemleri almak zorunda kalacağız.” açıklamasını yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen cuma Twitter'dan yaptığı açıklamada, Çin heyeti ile yapılan görüşmelerde çok az ilerleme kaydedilmesini gerekçe göstererek, 200 milyar dolarlık Çin ürünlerine yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini yüzde 25’e yükselttiğini duyurmuştu.

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