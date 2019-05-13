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Dünya

İspanya'da çalışma saatlerinde kart basma sistemi zorunluluğu

İspanya'da çalışanların fazla mesai haklarının korunması amacıyla çıkarılan, işe giriş ve çıkışlarda kart basma sistemi zorunluluğunu içeren yasa yürürlüğe girdi.

Şenhan Bolelli   | 13.05.2019
İspanya'da çalışma saatlerinde kart basma sistemi zorunluluğu

Madrid

İspanya'da çalışanların fazla mesai haklarını korumaya yönelik hazırlanan ve şirketlere, işe giriş ve çıkışlarda kart basma sistemi zorunluluğu getiren yasa yürürlüğe girdi.

Sosyalist azınlık hükümetinin girişimiyle mart ayında mecliste kabul edilen "çalışma saatleri kontrol yasası" uygulanmaya başlandı. Günümüzde birçok şirkette zaten uygulanan işe giriş-çıkışlarda kart basma sistemi İspanya'da zorunlu hale getirildi.

Söz konusu yasanın çıkarılmasında, ülkedeki istatistiklere göre çalışanların fazla mesailerinin yarı yarıya bir oranla ödenmemesi ve bundan dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaşadığı kayıplar ile işçi sendikalarının fazla mesailerle ilgili talepleri etkili oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Magdalena Valerio, alışma süreci dikkate alınarak yeni uygulamanın ilk aylarında esnek davranılacağını açıkladı. Yasaya uymayan şirketlere 626 ila 6 bin 250 avro arasında para cezası verilmesi öngörülüyor.

İspanya'da işçi kanununa göre çalışanlar yılda en fazla 80 saat fazla mesai yapabiliyor.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INE) verilerine göre 2019'un ilk üç ayında çalışanlar toplam 5,67 milyon saat fazla mesai yaparken, bunun 2,6 milyonun ücretinin ödenmediği belirtiliyor.

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