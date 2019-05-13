Filistinli Devabişe ailesinden İsrail mahkemesine tepki
Yahudi yerleşimcilerin 2015'te evlerini kundaklaması sonucu 3 ferdini kaybeden Devabişe ailesi, sanıklardan birinin avukatı ile savcılık arasında perde arkasında yapılan anlaşmanın İsrail mahkemesince kabul edilmesini kınadı.
Ramallah
İşgal altındaki Batı Şeria'da 2015'te Yahudi yerleşimciler tarafından evlerinin kundaklanması sonucu 3 ferdini kaybeden Devabişe ailesi, sanıklardan birinin avukatı ile savcılık arasında "kasıtlı cinayet suçlamasından beraat ettirilmesi için" perde arkasında yapılan anlaşmanın İsrail mahkemesince kabul edilmesini kınadı.
Yaklaşık dört yıl önce yaşanan saldırıda hayatını kaybeden Saad Devabişe'nin kardeşi Nasr Devabişe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir sanık avukatı ile İsrail Devlet Savcılığı arasında "kasıtlı cinayet suçlamasından beraat ettirilmesi için" yapılan anlaşmanın mahkeme tarafından onaylamasını şiddetle kınayarak, bunu "İsrail yargısının terör suçuna ortak olması" olarak nitelendirdi.
Kararın adil olmadığını ve bunun yerleşimci çeteleri yeni suçlar işlemeye teşvik ettiğini söyleyen Devabişe, "İsrail yargı sistemine güvenmiyoruz. Ancak davayı Filistin makamlarıyla koordineli şekilde Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taşıyabilmek için İsrail mahkemelerindeki tüm yasal adımları atmaya mecburuz." dedi.
Yerel mahkemelerdeki süreç tamamlanmadan UCM'nin davayı kabul etmediğini kaydeden Devabişe, yerel mahkemenin verdiği cezanın caydırıcı olmaması durumunda UCM'nin davayı kabul edebileceğini ifade etti.
Avukat ile savcılık arasındaki anlaşmaya mahkemeden onay
İsrail'deki Haaretz gazetesi, dün yayınlanan haberinde, 2015'te Filistinli Devabişe ailesinden biri bebek 3 kişinin ölümüne neden olmakla suçlanan reşit olmayan Yahudi sanığın avukatı ile İsrail Devlet Savcılığı arasında "kasıtlı cinayet suçlamasından beraat ettirilmesi için" perde arkasında bir anlaşma yapıldığı ve bu anlaşmanın İsrail mahkemesi tarafından onaylandığı bilgisine yer verdi.
Haberde ayrıca yapılan anlaşmaya göre ismi açıklanmayan sanığın, "dolaylı yollardan suça dahil olduğunu ve farklı zamanlarda da bazı hafif ırkçı saldırılar düzenlediğini" itiraf ettiği, mahkemenin de bu ifadelere binaen sanığa Devabişe ailesini kasıtlı öldürme suçundan değil de karıştığı diğer hafif suçlardan dolayı 5 yıl hapis cezası verdiği kaydedildi.
İsrail mahkemesi, söz konusu sanığı Temmuz 2018'de "ev hapsi" kararıyla serbest bırakarak, elektronik kelepçe takılmasına ve ev hapsine alınmasına karar vermişti.
Merkezi Mahkeme, Haziran 2018'de, Devabişe ailesinin evini kundaklayan baş zanlı Amiram Ben-Uliel ile ismi açıklanmayan çocuğun, itiraflarının "zorla" alındığını iddia etmeleri üzerine itirafların hukuki boyutunu değerlendirmiş, baş zanlı Ben-Uliel'in itiraflarının çoğunun "yasal olarak geçerli" olduğuna karar verirken, reşit olmayan kişinin itiraflarını ise kabul etmemişti.
İsrail mahkemeleri askerlere ve polislere taş attıkları gerekçesiyle Filistinli çocuklara aylarca hatta yıllarca hapis cezası verirken, Filistinli aileyi şehit eden fanatik Yahudi'nin cezaevinden çıkarılarak ev hapsine alınması tepkilere neden olmuştu.
Ne olmuştu?
Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Duma beldesinde yer alan Devabişe ailesinin evi, 31 Temmuz 2015 sabahı fanatik Yahudi yerleşimciler tarafından ateşe verilmişti.
Olayda ailenin 18 aylık bebeği Ali Devabişe yanarak hayatını kaybetmiş, anne, baba ve 4 yaşındaki Ahmed ise ağır yaralanmıştı.
Filistin'de ve uluslararası toplumda büyük infiale yol açan saldırının ardından, baba Saad (31) ve anne Riham Devabişe (28) de tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirmiş, kundaklamadan tek sağ kurtulan kişi olan Ahmed ise vücudunun yüzde 60'ı yandığı için uzun süre hastanede tedavi görmüştü. Bu olay radikal "Bedel Ödetme" adlı Yahudi örgütün en önemli terör saldırılarından biri olarak kayıtlara geçmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.