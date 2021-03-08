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Dünya

Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn: Ülkedeki siyasi kriz tüm alanlara yansımış durumda

Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, siyasi krizin tüm alanlara yansıdığını belirterek yetkilileri ülkenin gidişatıyla ilgili uyardı.

Mahmut Geldi   | 08.03.2021
Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn: Ülkedeki siyasi kriz tüm alanlara yansımış durumda

Beyrut

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Avn, ülkedeki gelişmeleri ve sıkıntıları ele almak üzere askeri yetkililerle bir araya geldi.

Lübnanlı siyasi yöneticilere hitaben "Nereye gidiyorsunuz? Ne yapmayı düşünüyorsunuz?" diyen Avn, ülkedeki durumun infiale yol açabileceği ciddiyette olduğuna dair birçok kez uyarıda bulunduklarını söyledi.

Ordunun, özel ve kamu mülklerine zarar verilmediği sürece anayasa ve uluslararası anlaşmaların sağladığı ifade özgürlüğünden yana olduğunu aktaran Avn, şöyle devam etti:

"Ülkedeki siyasi kriz tüm alanlara yansımış durumda. Kriz özellikle ekonomik açıdan yoksulluk ve açlığın artmasına yol açtı. Maaşlar da alım güçlerini kaybetti. Ordunun bütçesi her yıl düşürülüyor, bütçe yıl sonuna kadar yetmiyor. Askerler de sıkıntılar çekiyor ve halk gibi aç kalabiliyor."

Genelkurmay Başkanı, ekonomik kriz ve yansımalarının yanı sıra İsrail'in devam eden tehditleri ve uyuyan terör hücreleri nedeniyle ülkedeki güvenlik durumunun istikrarlı olmadığına işaret etti. Avn, ekonomik krizin oluşturduğu baskılara rağmen ordudan firar edenler olduğuna dair iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Merkez Bankasının resmi kuru 1500'de sabit tutmasına rağmen karaborsada bugün itibarıyla bir ABD dolarının 10 bin 300 Lübnan lirası üzerinden işlem gördüğü ülkede, 2 Mart'tan beri yolları trafiğe kesme eylemleri düzenleniyor.

Lübnan'da gıda, ilaç ve akaryakıt gibi temel ihtiyaç maddelerinin dolarla ithal edilmesi dolayısıyla karaborsadaki kur, doğrudan hayat pahalılığına yol açıyor.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, 17 Ekim 2019'dan beri yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş durumda.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farkı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1500, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada dolar bugün itibarıyla 10 bin liranın üzerine çıktı.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları büyütürken yeni bir hükümet krizi de doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti, ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

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