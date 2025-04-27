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Dünya

Lübnan, ateşkesin garantörü ABD ve Fransa'nın İsrail saldırılarını durdurmasını istedi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in başkent Beyrut'un güneyini hedef alan saldırısını kınayarak, garantör ülkeler ABD ve Fransa'nın İsrail'i saldırılarını durdurmaya zorlamaları çağrısında bulundu.

Mahmut Geldi  | 27.04.2025 - Güncelleme : 27.04.2025
Lübnan, ateşkesin garantörü ABD ve Fransa'nın İsrail saldırılarını durdurmasını istedi

Beyrut

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Beyrut'un güneyini bombalamasına tepki gösterdi.

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Beyrut'a yönelik saldırıyı kınayan Avn, İsrail'in istikrarı baltalamasının gerilimlerin dozunu artırarak bölgenin güven ve istikrarını tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu.

Avn, "İsrail'in Lübnan egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik devam eden saldırıları, gerekçeleri ne olursa olsun kabul edilemez. ABD ve Fransa, ateşkesin garantörü ülkeler olarak İsrail'i sürdürdüğü saldırılarını derhal durdurmaya zorlamaları gerekir." ifadelerini kullandı.

İsrail savaş uçakları, Beyrut'un güneyinde yer alan el-Hades Mahallesi'ndeki bir binayı tahliye uyarısından sonra bombalamıştı.

Lübnan hükümeti, İsrail'in Beyrut'un güneyine yönelik saldırısını kınadı

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırıların, sağlanan ateşkes anlaşmasından sonra "normal hayatlarına geri dönmeye çalışan sivil vatandaşları evlerinde korkuttuğunu" belirtti.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının garantörü ülkelerden bu saldırıları durdurmaları için harekete geçmelerini isteyen Selam, garantör ülkelerin ayrıca İsrail'in Lübnan güneyinde hala işgalini sürdürdüğü bazı noktalardan çekilmesini sağlamaları çağrısında bulundu.

Selam, "Lübnan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararının tüm maddelerine ve ateşkes anlaşmasına bağlı kaldı. Lübnan ordusu da güneyde konuşlanma ve silahları devletin tekelinde tutma çalışmalarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Beyrut'un güneyine düzenlediği saldırıya tepki gösterildi.

Söz konusu saldırının kınandığı açıklamada, ateşkes garantörü ülkelerin İsrail saldırılarını durdurmaları çağrısında bulunuldu.

İsrail'in BMGK'nin 1701 sayılı kararı ihlal eden saldırılarıyla bölgesel güven ve barışı baltaladığı vurgulanan açıklamada, İsrail saldırılarının ayrıca Lübnan'ın ulusal güvenliğini koruma çabalarını da baltaladığı ifade edildi.

İsrail savaş uçakları, Beyrut'un güneyinde yer alan el-Hades Mahallesi'ndeki bir binayı tahliye uyarısından sonra bombalamıştı.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD de yer alıyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, 17 Nisan'da basına yaptığı açıklamada, 27 Kasım'dan bu yana ateşkes anlaşmasını 2 bin 740 kez ihlal eden İsrail'in bu süre zarfında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 190 kişinin öldüğünü, 485 kişinin yaralandığını söylemişti.


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