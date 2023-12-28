Dolar
29.44
Euro
32.68
Altın
2,068.34
ETH/USDT
2,350.40
BTC/USDT
42,450.00
BIST 100
7,396.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve takım kaptanı Fernando Muslera, yarın Suudi Arabistan'da Fenerbahçe ile yapacakları 2023 Turkcell Süper Kupa Final maçı öncesi Al Awwal Park'ta basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Lübnan Başbakanı'ndan "İsrail'in provokasyonları bölgeyi topyekun savaşa sürükleyebilir" uyarısı

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in, ülkenin güneyindeki provokasyonlarının devam etmesi durumunda bölgede topyekun bir savaş çıkabileceği uyarısında bulundu.

Wassim Samih Seifeddine, Gülşen Topçu  | 28.12.2023 - Güncelleme : 28.12.2023
Lübnan Başbakanı'ndan "İsrail'in provokasyonları bölgeyi topyekun savaşa sürükleyebilir" uyarısı

Beyrut

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mikati, başkent Beyrut'ta İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir araya geldi.

İkili ilişkilerin yanı sıra Gazze ile Lübnan'ın güneyindeki durumun ele alındığı görüşmede Mikati, buralardaki saldırıların durmasını istedi.

"İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki provokatif eylemleri, durumun kötüleşmesine ve bölgede topyekun bir savaş çıkmasına neden olabilir." ifadesini kullanan Mikati, İsrail'in saldırılarının durması için maksimum baskı uygulanması çağrısı yaptı.

Mikati, Gazze'de savaşın durması için öncelikle ateşkese varılması ardından da iki devletli çözüm ve Filistinlilere haklarının teslim edilmesi adına müzakere sürecine geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Cameron ise Gazze'deki çatışmaların Lübnan'a, oradan Kızıldeniz'e oradan da tüm bölgeye yayılmasının dünyadaki risk ve güvensizlik düzeyini artıracağını vurguladı.

Cameron, Lübnan'ın bu tür bir gerilimin yaşanmaması adına sarf ettiği çabalardan ötürü Mikati'ye teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de 1045 internet adresine erişim engellendi
Hatay'da yıkım çalışmaları sırasında 2 bina tedbiren boşaltıldı
FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen 445 emniyet mensubu açığa alındı
Mavi bültenle aranan DEAŞ şüphelisi Kırıkkale'de yakalandı
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi yıl boyunca 2 bin gündem maddesini karara bağladı

Benzer haberler

İtalya, İsrail'in önerdiği yasa dışı yerleşimci büyükelçi adayını onaylamadı

İtalya, İsrail'in önerdiği yasa dışı yerleşimci büyükelçi adayını onaylamadı

Hamas: Gazze'ye yönelik saldırıların kalıcı olarak durdurulması için her türlü öneriye açığız

UNICEF: Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 2023'te öldürülen çocuk sayısı eşi görülmemiş seviyede

Lübnan Başbakanı'ndan "İsrail'in provokasyonları bölgeyi topyekun savaşa sürükleyebilir" uyarısı

Lübnan Başbakanı'ndan "İsrail'in provokasyonları bölgeyi topyekun savaşa sürükleyebilir" uyarısı
İsrail ordusu: Lübnan'dan İsrail'e bir dizi roket fırlatıldı

İsrail ordusu: Lübnan'dan İsrail'e bir dizi roket fırlatıldı
Filistinli gruplardan "Gazze'nin geleceği" senaryolarına karşı "birlik hükümeti" önerisi

Filistinli gruplardan "Gazze'nin geleceği" senaryolarına karşı "birlik hükümeti" önerisi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet