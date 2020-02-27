Euro
6.76
Dolar
6.16
BIST 100
111,908.50
Altın
1,652.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aday Memur Temel Eğitim Programı - Antalya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank öğrencilerle bir araya geliyor - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
logo
Dünya

Lübnan, Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını başlattı

Lübnan, deniz sahasındaki 4. blokta petrol ve gaz arama çalışmalarına başladı.

Mahmut Geldi   | 27.02.2020
Lübnan, Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını başlattı

Beyrut

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Başbakan Hassan Diyab ve Enerji ve Su Bakanı Rimun Gacar'ın da hazır bulunduğu törenle, petrol ve gaz aranacak ilk kuyuda sondaj çalışmalarını başlattı.

Cumhurbaşkanı Avn, sondaj gemisinden yaptığı konuşmada, bugünün tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Büyük projeleri başlatmak için seçilen günlerin her zaman tarihe geçtiğini dile getiren Avn, başlattıkları çalışmanın sonucunda hayallerini gerçekleştirmeyi umduklarını belirtti.

Başbakan Diyab da Lübnan'ı bir petrol ülkesine dönüştürme yolunda önemli bir adım attıklarını ifade etti.

Başkent Beyrut'un kuzeybatı açıklarında yer alan Lübnan sahasındaki 4. blokta başlatılan arama faaliyetleri, Fransız petrol şirketi Total'a ait "Tungsten Explorer" sondaj gemisi tarafından yapılıyor.

Deniz yüzeyinin bin 500 metre derinliğinde yapılan ve iki ay sürmesi beklenen kuyu kazısının, deniz tabanından 2 bin 500 metre inmesi öngörülüyor.

Lübnan Petrol Kurumu Başkanı Velid Nasr dün, sondaj gemisine lojistik destek hazırlıklarını Beyrut Limanı'nda tamamladıklarını açıklamıştı.

Lübnan'ın doğal gaz ve petrol arama süreci

Lübnan hükümeti, 4 Ocak 2017'de, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) olarak adlandırılan bölgede petrol ve doğal gaz aramalarını başlatacak iki kararnameyi onaylamıştı.

Böylece, ihaleye açılacak blokların seçilmesi, arama yapacak şirketler için lisanslama ve gelirlerin paylaşılmasına ilişkin modelin belirlenmesi süreci başlamıştı.

Bakanlar Kurulu da Aralık 2017'de Fransa'nın Total, İtalya'nın ENI ve Rusya'nın Novatek şirketlerinden oluşan bir konsorsiyuma, Lübnan'ın deniz sahasında belirlenen 10 deniz blokunun kuzeyindeki 4. blok ve güneyindeki 9. blok için petrol arama ve çıkarma izni vermişti.

Akdeniz'deki 4. blok sahası, İsrail ile tartışmalı deniz sahalarının dışında kalıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında güncel durum ve gelecek tahminleri
Malezya’daki hükümet krizi ve ülke siyasetinin belirsiz geleceği
Şeytan geri döndü: Almanya’da ve Avrupa’da aşırı sağ
Rusya İdlib'de kendi güvenilirliğini imha ediyor
Hocalı Soykırımı ve Münih’teki Aliyev-Paşinyan tartışması

Benzer haberler

Lübnan, Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını başlattı

Lübnan, Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını başlattı

ABD, Lübnan merkezli bazı kişi ve kuruluşları 'terör örgütü' listesine aldı

Kuveyt'te koronavirüs nedeniyle okullar 2 hafta tatil edildi

Lübnan'ın Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz arama çalışmaları başlıyor

Lübnan'ın Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz arama çalışmaları başlıyor

Lübnan'dan Kovid-19 salgını görülen ülkelerle uçuşları kısıtlama kararı

Lübnan'dan Kovid-19 salgını görülen ülkelerle uçuşları kısıtlama kararı
Lübnan hükümeti 'ekonomiyi kurtarma planı' için IMF ile görüşüyor

Lübnan hükümeti 'ekonomiyi kurtarma planı' için IMF ile görüşüyor